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Не успевший развестись с Кардашьян Уэст заговорил о новом романе: Творческая личность

Не успевший развестись с Кардашьян Уэст заговорил о новом романе: Творческая личность

В начале года стало известно о том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст все же решили развестись после семи лет в браке.
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Слухи о расставании пары ходили уже давно. Еще летом 2020-го пресса сообщала о том, что супруги с трудом ладят. Вероятно, на отношениях влюбленных сказалось странное поведение рэпера во время президентской гонки в США. Артист сделал несколько сомнительных заявлений, которые явно не понравились Ким Кардашьян.

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В итоге паре все же удалось наладить отношения, однако ненадолго. Уже в феврале 2021-го инстаблогер подала на развод с Канье Уэстом. Судя по всему, рэпер не сильно расстроен из-за предстоящего разрыва с супругой. Появилась информация о том, что артист уже готовится к новым отношениям и мечтает, какой будет его новая девушка.

Канье Уэст, видимо, устал от властной железной леди Ким Кардашьян. Теперь рэпер хотел бы видеть рядом с собой человека, с которым он будет на одной волне. По словам артиста, он мечтает, чтобы избранница была творческой девушкой – например, художницей. При этом Канье Уэст неоднократно отмечал, что считает себя величайшим творцом современности, он даже сравнивал себя с Пикассо.

Напомним, пара поженилась в 2014 году. Они воспитывают четверых детей: семилетнюю Норт, пятилетнего Сейнта, трехлетнюю Чикаго и годовалого Псалма. Двоих детей паре выносила суррогатная мать.

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Фото: John Taggart/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Автор: 16 апреля 2021, 16:25 Источник: Page Six ✓ Надежный источник
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"Британская Ким Кардашьян" сразила фанатов откровенными фото

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