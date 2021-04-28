"Она использовала боль и травмы дочери": родители Бритни Спирс устроили публичные разборки

В семье знаменитости кипят нешуточные страсти. Родители певицы развелись еще 19 лет назад. Отец звезды Джейми Спирс, управляющий деньгами наследницы и контролирующий ее карьеру долгие годы, настаивает, чтобы расходы в судах с Бритни были покрыты за ее счет.
В свою очередь 39-летняя артистка добивается лишения мужчины прав на ее опекунство. Мать же знаменитости в бешенстве от того, что сумма составляет уже порядка двух миллионов долларов. Линн Спирс подала встречный иск на Джейми. Она требует пресечь его действия.
Женщина хочет, чтобы 224 тысячи долларов из суммы расходов на адвокатов вернули Бритни Спирс. Родительница звезды уверена, что оэкс-супруг тратит эти средства не по назначению. Она заявляет, что Джейми платит репортерам, дабы те восстановили его очерненное имя.
Отец Бритни Спирс же подал в суд на бывшую жену, тоже обвинив ее в меркантильности. По его словам, женщина использовала боль и травмы дочери ради наживы, написав мемуары о поп-диве. Книга была выпущена 13 лет назад, после нервного срыва исполнительницы, в результате которого она лишилась свободы.
Напомним, Бритни Спирс уже долгое время состоит в отношениях с артистом Сэмом Асгари. Дела у пары идут действительно неплохо, и поклонники певицы тому очень рады.
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