Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"У меня нет возможности ее содержать": 76-летний Антонов отрекся от юной цыпочки
Прилюдные забавы Лазарева и Малиновского вызвали недоумение
партнеры
Среда
28 апреля
Лента новостей
09:46
Маэстро Башмет собирает звездных друзей в Ярославле
09:32
"Смотрела исподлобья": эксперт заметил странное в словах Прокловой об ужасающих домогательствах
09:31
Юлиан сделал заявление о свадьбе с 78-летней Ангелиной Вовк
08:50
Советник Тихановской: Освобождение Белоруссии будет крахом советской империи
08:41
В России могут взлететь цены на крупы
08:29
Голос ненастоящий? Вскрылись шокирующие данные о скорчившейся от боли Гагариной
08:18
67-летнюю Успенскую в сексуальных панталонах приняли за немецкую порноактрису
06:51
"Она использовала боль и травмы дочери": родители Бритни Спирс устроили публичные разборки
04:16
"Критические дни": окровавленная Глюкоза вызвала шок
02:36
Звезде "Холостяка" пообещали облить лицо кислотой: Ты не сможешь ходить по улице
00:17
"Опять беременна": забившая тревогу Нюша показала живот
21:47
"Боря бы не допустил": бывшая жена Грачевского взвыла из-за вопиющей несправедливости
21:40
Экономист Романчук: Лукашенко наигрался с бизнесом и не знает, что с ним делать
20:57
В Москве школьник по ошибке выпил антисептик на перемене
20:35
Жительница Башкирии бросила маленькую дочь в квартире на несколько дней
20:10
В Волгограде пожилая женщина до смерти избила мужа скалкой
20:03
"С мужеством переносит": мать Валерии празднует день рождения в изоляции
19:41
Молодой боксер скончался после полученной в поединке травмы
19:30
"Потеряна связь с реальностью": намерения Плющенко вызвали смех у россиян
19:23
Сама невинность: вид Пугачевой до пластики всполошил народ
18:58
Виновного в смерти подруги блогера Reeflay приговорили к 6 годам колонии строгого режима
18:49
Семейная жизнь стала для Боярской испытанием: Жуткий стресс
18:47
"Его ждет забытье в истории": экс-президент Украины Кравчук о Лукашенко
18:47
"Отец не дождался": единственная дочь Задорнова вышла замуж после слухов о рождении ребенка
18:39
Садальский обнародовал последнюю просьбу Марусева перед смертью
18:27
Некоторым россиянам пересчитают пенсии – подробности
18:12
В московском метро пьяный бомж ударил ножом подростка
17:56
Месяц ела хлеб с "Нутеллой": похудевшая после родов Узерли из "Великолепного века" удивила заявлением
17:55
На Хилькевич и ее мужа совершили нападение
17:52
Путин призвал чиновников к честности и выполнению обещаний
17:50
Нагиев ответил на вопросы о трех разных любовницах и уколах красоты
17:45
Зеленский проверил боеготовность войск на границе с Крымом
17:18
Опять наврала: Меган Маркл поймали на подтасовке фактов
17:17
Весь в мать: сын Шепелева показал свои способности
17:05
Житель Балашихи погиб при выполнении его братом трюка на машине
16:44
Зеленский предложил создать новый формат для решения конфликта в Донбассе
16:42
Официально объявлено о съемках приквела "Игры престолов": кто в главных ролях и когда премьера
16:37
"Так и должно быть": вскрылась причина расставания Польны с двумя любовниками
16:33
Зудина поставила точку в грязном скандале с Прокловой: Надо обсуждать не на шоу за деньги
16:31
В Казани произошел взрыв в жилом доме
16:17
Названы сроки открытия подземного перехода через пути МЦД-2 в Покровском-Стрешневе
16:11
"Интересно заморозить яйцеклетки": 32-летняя Муцениеце хочет выбрать суррогатную мать
16:01
Мерьем Узерли откровенно высказалась о сорванной свадьбе и таинственном отце младшей дочери
16:01
"Это очень неприлично": Поргина дала оплеуху Прокловой после заявлений о домогательствах
15:53
Более 350 домов-памятников получат вторую жизнь благодаря программе капремонта
15:52
"Мужчины проблем не любят": супруг оставил известную телеведущую ради молодой любовницы
15:47
В Праге из-за угрозы взрыва эвакуировали здание МВД Чехии
15:28
По стопам Прокловой: Борисова впервые призналась в сексуальном насилии
15:24
Эксперт Усов предупредил об установлении военной диктатуры в Белоруссии: Власть будет в руках силовиков
15:22
"Идите лечитесь": уставший от жалоб родных Шепелев показал неприличный жест
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Педофил должен сидеть в тюрьме": новый поворот в скандале с заявившей о насилии Прокловой
Бикбаев утонул после стрима с Карпович
"Какой-то бред": Наумов обвинил Проклову во вранье после признаний в домогательствах
"В кровать затаскивал третью женщину": вдовец разоблачил грязное прошлое первого мужа Легкоступовой
Обезображенная Алиса Аршавина рискнула появиться на канале "Россия 1"
"Все через постель": Лорак намекнула на причины конфликта с Меладзе
Шоу-бизнес
"Она использовала боль и травмы дочери": родители Бритни Спирс устроили публичные разборки

"Она использовала боль и травмы дочери": родители Бритни Спирс устроили публичные разборки

Мать и отец Бритни Спирс сделали взаимные обвинения в меркантильности и подали друг на друга в суд.
прочитано 782 раза

В семье знаменитости кипят нешуточные страсти. Родители певицы развелись еще 19 лет назад. Отец звезды Джейми Спирс, управляющий деньгами наследницы и контролирующий ее карьеру долгие годы, настаивает, чтобы расходы в судах с Бритни были покрыты за ее счет.

ПО ТЕМЕ

"Точно проблемы": Бритни Спирс опубликовала призыв о помощи

Бритни Спирс готовится стать матерью

Звезды Голливуда

Сюжеты Звезды Голливуда

В свою очередь 39-летняя артистка добивается лишения мужчины прав на ее опекунство. Мать же знаменитости в бешенстве от того, что сумма составляет уже порядка двух миллионов долларов. Линн Спирс подала встречный иск на Джейми. Она требует пресечь его действия.

Женщина хочет, чтобы 224 тысячи долларов из суммы расходов на адвокатов вернули Бритни Спирс. Родительница звезды уверена, что оэкс-супруг тратит эти средства не по назначению. Она заявляет, что Джейми платит репортерам, дабы те восстановили его очерненное имя.

Отец Бритни Спирс же подал в суд на бывшую жену, тоже обвинив ее в меркантильности. По его словам, женщина использовала боль и травмы дочери ради наживы, написав мемуары о поп-диве. Книга была выпущена 13 лет назад, после нервного срыва исполнительницы, в результате которого она лишилась свободы.

Напомним, Бритни Спирс уже долгое время состоит в отношениях с артистом Сэмом Асгари. Дела у пары идут действительно неплохо, и поклонники певицы тому очень рады.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Бритни Спирс. Фото: Kay Blake/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com
Автор: 28 апреля 2021, 06:51 Источник: OK! ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Похудевшая Бритни Спирс показала шикарную фигуру

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"В магазин не хожу и в метро не езжу": Крутой рассказал о своей популярности, Пугачевой и Милохине

Признания главного композитора страны
Шоу-бизнес

"Костлявая и злая": Прилучный с опухшим лицом вывел под руки иссохшую Карпович

Актера не узнать
Шоу-бизнес

Случилось страшное: скорчившуюся от боли Гагарину уволокли со сцены на глазах у толпы

Певице стало плохо на сцене
Шоу-бизнес

"Какой-то бред": Наумов обвинил Проклову во вранье после признаний в домогательствах

Актрису пристыдили

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+