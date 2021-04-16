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Шоу-бизнес
"Точно проблемы": Бритни Спирс опубликовала призыв о помощи

"Точно проблемы": Бритни Спирс опубликовала призыв о помощи

Звезда часто радует подписчиков интересными роликами. На этот раз ей удалось напугать всех.
прочитано 415 раз

В этот раз дива решила порадовать поклонников своими зажигательными танцами. Она указала, что ей просто стало скучно, и несколько минут активно отплясывала в лифе от купальника и коротких шортах. Пользователи привыкли к необычным выходкам исполнительницы, а потому их обычно ничего не удивляет.

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Некоторые подписчики увидели в позитивном посыле Бритни Спирс настоящий призыв о помощи и начали переживать за нее. Они вспомнили, что песня называется SOS, а потому восприняли это как скрытое заявление о том, что у кумира проблемы.

"Бритни, тебе плохо? Нужно помочь ей", "Посмотрите, у нее точно проблемы", "Просто надеется, что кто-то поймет и придет на помощь", "Что происходит? Бритни снова вляпалась в какие-то неприятности", "Это призыв! Она просит, чтобы ее спасли", "Береги себя, Бритни", – перепугались подписчики. Певица никак не прокомментировала ситуацию.

Напомним, недавно Бритни Спирс снялась в прозрачном комбинезоне с леопардовым принтом. Тогда форма артистки не понравилась некоторым поклонникам, им показалось, что дива резко "сдала". Уже в тот момент некоторые указали, чтобы звезда "подала знак", если вдруг ей нужно помочь. Однако пока она предпочитает отмалчиваться и не реагировать на волнения аудитории.

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Фото: ImagePressAgency/ face to face/ www.globallookpress.com
Автор: 16 апреля 2021, 15:49 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Похудевшая Бритни Спирс показала шикарную фигуру

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