"Все приклеено": Свиридовой с изуродованным лицом срочно потребовался курс лечения

58-летняя российская певица Алена Свиридова из-за съемок на первом канале испытывает проблемы с кожей лица. По ее словам, после работы гримеров приходится восстанавливаться подолгу. Шоу "Точь-в-точь", участницей которого стала звезда, подразумевает обилие грима и костюмов. При этом все маски приклеиваются к коже, после чего бывают непоправимые последствия. Алена Свиридова пожаловалась, как ей приходится нелегко.
Сейчас Алена Свиридова проходит курс лечения у косметологов. Ее кожа истончилась и стала "потрепанной". после многочасовых манипуляций у гримеров лицо стало изуродованным. Теперь она поправляет ситуацию.
"Вспомните историю про "золотого мальчика", у которого вся кожа была закрыта. Так и в "Точь-в-точь" все приклеено: только глаза одни дышат", – пожаловалась Алена Свиридова.
Несмотря на негативный опыт, певица все-таки рада участию в новом для себя проекте, пишет "Собеседник". Самым удачным образом в ее исполнении стала героиня британской погибшей звезды Эми Уайнхаус.
Стоит отметить, что за свои 58 лет Алена Свиридова ни разу не прибегала к помощи пластических хирургов. Она считает, что лучше стареть естественно и не терять своей индивидуальности.
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