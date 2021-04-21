"Нет общего быта": Бабкина заговорила о кризисе в отношениях с Гором

Все чаще в Сети появляются слухи о напряженных отношениях между возлюбленными.

Журналисты набрались смелости и уточнили у Надежды Георгиевны, что происходит между ней и Евгением Гором. Артистка подчеркнула, что они вместе уже около двадцати лет, а недавно избранник отметил свой день рождения. Он предпочел романтический вечер в компании Надежды Бабкиной шумной вечеринке, заехал за ней, и они отметили событие в турецком ресторане.

В какой-то момент спокойствие возлюбленных было нарушено поклонниками, мечтающими сфотографироваться с кумиром. Позднее к ужину присоединился сын Надежды Георгиевны и невестка. "Вот такая дружная семья", – порадовалась исполнительница. Вечер был теплым и надолго остался в ее памяти.

После празднования в ресторане Евгений отвез артистку домой, а утром поехал на работу из ее апартаментов. Надежда Бабкина утверждает. что все разговоры об их конфликтах – лишь сплетни злых языков. Она допускает, с чем это может быть связано. "Нет общего быта", – отметила Надежда Георгиевна. Дело в том, что они с Гором – люди крайне занятые, а потому времени на нечто подобное попросту не остается.

Отметим, у Евгения Гора свой бизнес. Он занимается производством парфюмерной продукции. Также, по словам звезды, он активно обустраивает свой загородный особняк. На это также уходит много сил и времени.

