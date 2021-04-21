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Шоу-бизнес
Медные трубы и пагубное пристрастие: трагедия советской звезды Изольды Извицкой

Медные трубы и пагубное пристрастие: трагедия советской звезды Изольды Извицкой

Изольда Извицкая ушла из жизни очень рано. Звезда фильма "Сорок первый" была испытана медными трубами и не справилась.
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Изольда Извицкая родилась 21 июня 1932 года в городе Дзержинске Нижегородской области в семье химика и педагога. С ранних лет Иза, так называли актрису родные, училась актерству в кружке. На одном из спектаклей Извицкую заметил Борис Райский – главный режиссер драмтеатра Дзержинска. Именно Райский уговорил будущую знаменитость попытать счастья во ВГИКе. В 1950-м Изольда Извицкая с первой попытки поступила на курс Бориса Бибикова.

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Будучи студенткой, Изольда получила первую роль в кино – снялась в ленте "Богатырь" идет в Марто". На площадке фильма "Первый эшелон" в 1954-м Изольда Извицкая влюбилась в коллегу по цеху Эдуарда Бредуна и вскоре вышла за него замуж. Свадьба Изольды и Эдуарда стала для многих сюрпризом. Борис Бибиков раскритиковал выбор ученицы, усомнившись в карьерных перспективах новоиспеченного мужа Извицкой.

В 1955 году Изольда Извицкая прошла пробы в экранизацию повести Бориса Лавренева "Сорок первый". Режиссер Григорий Чухрай отдал молодой актрисе роль солдата Красной армии Марютки Басовой. Партнером артистки стал Олег Стриженов, ставший знаменитым после премьеры картины "Овод".

Картину Григория Чухрая "Сорок первый", премьера которого состоялась в 1956 году, на родине посмотрели 25 миллионов человек. Ленту возили на фестиваль в Канны, где жюри присудило фильму спецприз. Изольда Извицкая произвела настоящий фурор за рубежом. После киносмотра популярные французские и американские газеты вышли с портретами Извицкой на страницах и хвалебными одами в ее честь.

Не меньше Изольду обожали в Москве. Артистку узнавали на улице, ее ждали на интервью и банкетах, поклонники осыпали Извицкую цветами. В однушке артистки и ее супруга на 2-ом Мосфильмовском переулке теперь постоянно кто-то гостил. Извицкая и Бредун хлебосольно принимали всех.

Слава и всеобщая любовь вскружили голову ранимой и восприимчивой актрисе, поэтому провал на пробах у Ивана Пырьева в 1958 году она восприняла болезненнее, чем следовало. Тогда Пырьев в сердцах хорошенько прошелся по поводу актерского дара Извицкой. Эти слова режиссера быстро стали известны всей киношной братии. Завидовавшие успеху коллеги с удовольствием смаковали неудачу Изольды Извицкой на кастинге. Звезда фильма "Сорок первый" была раздавлена происходящим. Тем временем дома актриса всегда обнаруживала шумное застолье.

Артистка долго играла однотипные роли хорошеньких комсомолок. Постепенно от главных ролей Извицкая перешла к второстепенным, затем радовалась даже эпизоду. В одном из интервью Григорий Чухрай поведал, что бешеная популярность Изольды Извицкой мешала режиссерам увидеть ее в интересном амплуа, кроме того, на репутации актрисы сказывались слухи о пагубном пристрастии.

В 1963 году Извицкая вновь напомнила о себе участием в сериале "Вызываем огонь на себя". Артистка отлично справилась с ролью, ее работу приняли на ура. Внимание к звезде "Сорок первого" было недолгим, ролей для Извицкой не было. Она впала в депрессию, которую злопыхатели встретили с восторгом.

Дом для Изольды Извицкой не был отдушиной – скандалы и битье посуды стали обычным делом. Ходили слухи, что Эдуард Бредун распускает руки. В январе 1971 года супруг ушел от Изольды к одной из ее сомнительных подруг.

Развод добил знаменитость. Она закрылась в квартире. Дверь открывала только на условный стук. Друзья-актеры к тому времени уже отвернулись от Изольды Извицкой. Ее навещали только какие-то мутные знакомые.

С тех пор звезда советского экрана существовала на крошечную зарплату от Театра киноактера. Как рассказывала актриса Татьяна Гаврилова, Изольда Извицкая жила впроголодь, из ее квартиры куда-то делись все представляющие хоть какую-то ценность вещи. У актрисы взорвавшей некогда Канны стабильно были пустой холодильник и бутылка "Столичной" на столе. О бедственном положении знаменитости Гаврилова узнала случайно.

Зимой 1971 года в театре киноактера для Изольды Извицкой нашли роль. Предложение привело актрису в чувство. Она взялась учить текст, обещала приехать на репетицию. Татьяна Гаврилова навещала коллегу по цеху, кормила.

23 февраля Гаврилова не дозвонилась до Извицкой. Артистка заподозрила страшное и вызвала милицию. Правоохранители вскрывать дверь отказались. Ключи от квартиры нашлись у Бредуна, однако замок все равно пришлось ломать, так как он был заперт изнутри.

Тело Изольды Извицкой нашли 1 марта на полу между кухней и комнатой. Предположительно оно пролежало там более недели. Эксперты пришли к выводу, что причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность, возникшая на фоне недоедания и пагубного пристрастия. Изольде Извицкой было всего 38 лет.

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