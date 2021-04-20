Поставили тайно: народ в замешательстве от вида нового памятника на могиле Высоцкого

В частности, гиды заверяют, что на всегда посещаемой могиле актера и барда Владимира Высоцкого тайно поставили совсем новый памятник. Мол, заметно отличаются и цвет, и высота, и поворот головы, и форма рта. При этом скульптор Александр Рукавишников говорит, что изменения были незначительные. Якобы работы по переделке длились четыре дня и он смог воплотить свой исконный замысел.
"Я посоветовался с сыном певца Никитой Высоцким и смог увеличить высоту памятника, ибо изначально мне пришлось срезать "верхушку", поскольку вышло постановление – высота композиции не должна быть больше 2,5 метров, – говорит скульптор. – Вылепил из бронзы и новую голову которую хотел сделать сразу, но мне не позволили. Старую голову отрезали – она будет храниться в музее Высоцкого. А новую приставили так ювелирно, что даже шва незаметно".
А вот как он описывал историю этой знаменитой композиции: "В создании памятника участвовали отец Володи, его мама Нина Максимовна и мачеха Евгения Степановна, которые заказали мне реалистичную скульптуру. А последняя жена Высоцкого Марина Влади хотела видеть на могиле кусок метеорита. Но Семен Владимирович был категорически против этого и говорил: "Мой сын не с неба упал, он был земным человеком!" Памятник моей работы ставить не спешили – история затянулась на несколько лет. Мне позвонил космонавт Георгий Гречко: "Саша, прошу тебя, развяжи его. И я тебе гарантирую, памятник будет принят". У меня же фигура Высоцкого была запелената – обмотана тканью, он получился связанным по рукам и ногам. Но я стоял на своем".
Скульптура на могиле Владимира Высоцкого открылась 12 октября 1985 года, через пять лет после его смерти. А еще через 35 лет автору удалось-таки воплотить свой исконный замысел. Но народ в замешательстве и теперь гадает – целиком ли этой новый памятник или, действительно, изменены только постамент и голова.
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