Поставили тайно: народ в замешательстве от вида нового памятника на могиле Высоцкого

На Ваганьковском кладбище Москвы всегда много зевак, желающих посмотреть на могилы музыканта Игоря Талькова, ведущего Влада Листьева, поэта Михаила Танича, актера Спартака Мишулина, поэтессы Риммы Казаковой и других знаменитостей. Поэтому там стало работать экскурсионное бюро, чтобы организованно провести любопытствующих по знаменитому некрополю, все показать и дать сфотографировать с лучших ракурсов тот или иной памятник. Правда, информацию экскурсоводы дают часто противоречивую.

В частности, гиды заверяют, что на всегда посещаемой могиле актера и барда Владимира Высоцкого тайно поставили совсем новый памятник. Мол, заметно отличаются и цвет, и высота, и поворот головы, и форма рта. При этом скульптор Александр Рукавишников говорит, что изменения были незначительные. Якобы работы по переделке длились четыре дня и он смог воплотить свой исконный замысел.

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"Я посоветовался с сыном певца Никитой Высоцким и смог увеличить высоту памятника, ибо изначально мне пришлось срезать "верхушку", поскольку вышло постановление – высота композиции не должна быть больше 2,5 метров, – говорит скульптор. – Вылепил из бронзы и новую голову которую хотел сделать сразу, но мне не позволили. Старую голову отрезали – она будет храниться в музее Высоцкого. А новую приставили так ювелирно, что даже шва незаметно".

А вот как он описывал историю этой знаменитой композиции: "В создании памятника участвовали отец Володи, его мама Нина Максимовна и мачеха Евгения Степановна, которые заказали мне реалистичную скульптуру. А последняя жена Высоцкого Марина Влади хотела видеть на могиле кусок метеорита. Но Семен Владимирович был категорически против этого и говорил: "Мой сын не с неба упал, он был земным человеком!" Памятник моей работы ставить не спешили – история затянулась на несколько лет. Мне позвонил космонавт Георгий Гречко: "Саша, прошу тебя, развяжи его. И я тебе гарантирую, памятник будет принят". У меня же фигура Высоцкого была запелената – обмотана тканью, он получился связанным по рукам и ногам. Но я стоял на своем".

Скульптура на могиле Владимира Высоцкого открылась 12 октября 1985 года, через пять лет после его смерти. А еще через 35 лет автору удалось-таки воплотить свой исконный замысел. Но народ в замешательстве и теперь гадает – целиком ли этой новый памятник или, действительно, изменены только постамент и голова.