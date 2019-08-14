Жениха Дженнифер Лопес ограбили во время ее выступления в России

Во время тура звезды ее жених – американский бейсболист Алекс Родригес отправился на матч в Сан-Франциско. Там он стал жертвой грабителей.
После игры спортсмен отправился на ужин. В это время преступники вскрыли его машину и похитили ювелирные изделия, фотоаппарат, ноутбук и другие гаджеты.
Пока никаких сведение о том, кто совершил преступление, нет. Но местная полиция уже начала вести расследование. На данный момент они пытаются найти зацепку на записях видеонаблюдения.
"Я опечален тем, что несколько предметов личного характера были украдены. Они были очень ценны и незаменимы для меня", – признался Родригез.
Отметим, что этот инцидент произошел как раз в день выступления Дженнифер в Санкт-Петербурге. Жених утаил это событие от возлюбленной, чтобы она не расстраивалась перед выходом на сцену.
Напомним, этим летом американская исполнительница отметила свой юбилей. 24 июля ей исполнилось 50 лет. По случаю праздника она вместе со своим возлюбленным поехала на отдых в Израиль. И только после этого Лопес отправилась с гастролями в Россию.
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