Катя Лель влезла в грязный скандал с тяжелобольным Вячеславом Зайцевым

В своем инстаграм-аккаунте Катя Лель поддержала мать и сына. Артистка заверила, что Галину. Тимура и прославленного дизайнера связывает крепкая дружба.
Исполнительница отметила, что лично знакома с Гарафутдиновыми. Катя Лель отметила, что они приятельствуют. Певица недоумевает: с какой стати народ стал обвинять Галину и Тимура?
Звезда попросила россиян быть добрее, а обвиненную семью – не поддаваться на провокации. Напомним, что критика в адрес друзей Вячеслава Зайцева обрушилась после того, как Галина опубликовала ролик в TikTok с участием кутюрье.
На видео предпринимательница танцует на фоне модельера, который спускается по лестнице с помощью специального устройства для инвалидов. После данного ролика Гарафутдиновых обвинили в использовании Вячеслава Зайцева для хайпа.
Более того, поговаривают, что мать и сын сейчас живут в особняке дизайнера. Как писали "Дни.ру", у Вячеслава Зайцева болезнь Паркинсона. Диагноз модельеру поставили пять лет назад. Из-за недуга звезда резко выходит в свет.
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