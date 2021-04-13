Друзья Зайцева устроили скандал на съемках ток-шоу

Семья Гарафутдиновых вновь продемонстрировала вызывающее поведение. Однако Вячеслав Зайцев неожиданно вступился за своих друзей.

Скандал с тяжелобольным модельером Вячеславом Зайцевым и его сомнительными друзьями продолжает набирать обороты. Накануне эта ситуация обсуждалась в студии программы "Пусть говорят" на Первом канале. Гости и ведущий шоу пытались выяснить, кто зарабатывает деньги на горе кутюрье и что происходит с домом моды в то время, как Вячеслав Зайцев страдает от сильного недуга.

Семья Гарафутдиновых тоже появилась в эфире, но вела себя крайне вызывающе. Напомним, что Галина и ее дети Тимур и Лючана прославились скандальными видео в TikTok, на который 83-летний модельер катается по лестнице в инвалидном кресле. Присутствующие на шоу посчитали такие ролики неэтичными и заподозрили Гарафутдиновых в желании попиариться на больном человеке, который, возможно, даже не понимает, в чем участвует. Однако Галина заявила, что давно дружит с Зайцевым и помогает ему в отличие от его собственных родственников.

К удивлению большинства, сам модельер поддержал эту семью, заявив, что давно хорошо знаком с Гарафутдиновыми и снимался в роликах по собственному желанию. Эти слова придали сил обвиняемому в мошенничестве сыну Галины. Мужчина стал скандалить и бросаться денежными купюрами. После обиженная семья удалилась под предлогом того, что самой Галине стало нехорошо. Однако друзья модельера продолжили скандалить и за кулисами. По итогам программы гости студии пришли к выводу, что Вячеслав Зайцев все же доверяет не тем людям.



