Маколей Калкин впервые стал отцом

Появилось радостное известие, касающееся актера Маколея Калкина. Стало известно, что артист, прославившийся ролью в фильме "Один дома" впервые стал отцом.
Также удалось выяснить имя малыша — Дакота. Уточняется, что Калкин назвал своего ребенка в честь погибшей сестры.
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