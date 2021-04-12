"Я с ней в полном кайфе": вскрылась связь вдовы Панина с любовницей

Кулинар Анна Рязанская призналась в нетрадиционной ориентации и давних близких отношениях с вдовой Андрея Панина Натальей Рогожкиной.

Андрея Панина не стало в марте 2013 года. Семь лет он прожил в браке с актрисой Натальей Рогожкиной, которая после смерти Андрея Панина ушла в себя и долгое время не давала интервью. Женщина ничего не сообщала о своей дальнейшей судьбе, но теперь это сделала за нее подруга Анна Рязанская.

Женщина, известная как ресторатор, опубликовала в своем инстаграм-аккаунте пост, в котором призналась, что она лесбиянка и состоит в давней связи с Натальей Рогожкиной – вместе они живут "в полном кайфе". Позже провокационный пост был удален, и Рязанская заявила о взломе аккаунта.

Однако "Экспресс газета" связалась со знакомыми обеих женщин, которые подтвердили, что уже несколько лет подруги состоят в очень близких отношениях. Окружение Рязанской и Рогожкиной подозревает, что эта связь является разрушительной еще и потому, что подруги любят "сообразить на двоих". У Анны и раньше были проблемы с наркотиками, а в последние годы их с Натальей видели в Испании в состоянии алкогольного опьянения. При этом Рогожкина совсем не показалась очевидцам несчастной вдовой.

Напомним, что у Андрея Панина и Натальи Рогожкиной осталось двое сыновей. По словам инсайдеров, мать совсем не занимается их воспитанием, а в основном устраивает свою личную жизнь. Отношения у супругов стали портиться еще задолго до смерти актера. Известно, что Андрей Панин даже встретил новую любовь и хотел развестись с Рогожкиной, но умер на 51-ом году жизни при странных обстоятельствах.