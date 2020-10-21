Свекровь уговаривала найти нового мужчину: как смерть Панина сказалась на его жене

Актер Андрей Панин скончался 7 марта 2013 года. Жена знаменитости Наталья Рогожкина тяжело переживала трагедию.

Андрея Панина многие отечественные зрители знают по ролям в сериалах "Бригада", "Каменская", "Граница. Таежный роман" и других. У актера было много поклонников, для которых его смерть стала громом среди ясного неба. Не до конца смирились с трагедией родственники и друзья Панина. Близкие не верят в официальную версию гибели звезды.

Андрея Панина нашли мертвым в собственной столичной квартире. По факту гибели знаменитости было проведено длительное расследование. Ряд экспертиз позволил следствию сделать следующий вывод: Панин напился, упал и разбил голову. Звезда сериала "Бригада", как сообщили эксперты, скончалась из-за большой потери крови.

Уход Андрея Панина больно ударил по его жене, актрисе Натальи Рогожкиной. Более того, пока вдова проживала свое горе, вокруг нее муссировались различные слухи. Сплетники судачили, мол, за несколько месяцев до трагедии Наталья и Андрей расстались. Также поговаривали, что Рогожкина к тому времени уже съехала от Панина. Между тем в интервью актриса говорила, что Андрей был для нее родным человеком до самого последнего дня.

Похоронив мужа, Наталья Рогожкина окунулась в работу. Артистка снималась в сериалах и играла в театре. Устраивать личную жизнь вдова звезды сериала "Бригада" не думала. Несколько лет назад родители Алексея Панина серьезно поговорили с невесткой. Родственники артиста намекнули его вдове, дескать, надо найти нового мужчину. Наталья ничего не ответила свекру и свекрови.

Сейчас Наталья Рогожкина счастлива в новых отношениях. Об этом сообщила актриса Дарья Юрская. Подруга не стала раскрывать личность избранника Натальи. Как оказалось, актрисы и их семьи вместе встречали Новый год.

По словам Юрской, Рогожкина очень изменилась после кончины Панина. Артистка сменила имидж. Трагедия отразилась на характере Натальи, она стала строгой и сдержанной.