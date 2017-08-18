Что стало с вдовой Андрея Панина

Прошло четыре года со дня смерти Андрея Панина. За все это время его вдова Наталья Рогожкина не дала ни одного интервью.

"Несмотря на то что ее отношения с Андреем в последние месяцы были почти на излете, его неожиданный уход стал для Наташи огромной трагедией. Она всегда держалась немного особняком, а теперь и вовсе зажалась", – рассказали друзья семьи Панина.

Родители артиста живут в двухэтажном доме в Бронницах – он перевез их из Кемерово после выхода на пенсию. Его отец отметил, что Андрей был добрым и заботливым: звонил и навещал, как только появлялось свободное время.

"Теперь у нас тут запустение. Без сына все утратило смысл. Без него мы с супругой не живем, а доживаем – свет белый не мил", – вздохнул Владимир Алексеевич.

По его словам, жена сильно сдала после смерти Андрея. "Я стараюсь ее не тревожить лишний раз. Мы, конечно, очень гордились сыном, но даже представить себе не могли, что из него вырастет артист. Он всегда был забавным. В школе учителя ему так и говорили: "Панин, тебе нужно идти в клоуны!" – подчеркнул отец актера.

В отношениях с первой женой у Панина не все было гладко. Они познакомились в Кемерово, но родители Татьяны Французовой противились женитьбе. "Может, считали его непутевым, не верили, что из него выйдет толк. В итоге они переехали в Москву, родили Наденьку, а потом все равно разошлись. Внучка уже взрослая – ей 24 года. Живет в Америке, с нами связь совсем не поддерживает", – с грустью сообщил Владимир Алексеевич.



После развода Татьяна снова вышла замуж и родила второго ребенка. Когда узнала о смерти бывшего мужа, тут же позвонила его родителям и приехала после похорон.

Говоря о второй невестке, Наталье Рогожкиной, которая родила двоих сыновей, отец актера признался, что они с супругой были бы рады ее новому замужеству. Однако после смерти Андрея она ушла в себя.

"Одно время мы думали, что за Наташей Гена Русин ухаживает – бывший директор Андрея. Он человек хороший – всегда и во всем ей помогал, поэтому мы были не против, если бы они сошлись. Потом оказалось, что Наташа и Гена просто дружат, к тому же у него есть жена", - добавил Владимир Алексеевич.

От наследства родители артиста отказались в пользу Натальи. "Нам с женой и пенсии вполне хватает. Единственное, чего действительно хотелось бы, почаще видеть внуков. Это все, что у нас осталось от сына", – цитирует отца Панина EG.RU.