"Горячо": сын звезды "Сплетницы" выставил обнаженное тело напоказ

Ее сын Демиан уже частично пошел по стопам мамы. Недавно он начал модельную карьеру, но до большого кино пока не добрался. Однако сомнений в том, что шикарные данные молодой человек унаследовал от артистки, нет ни у кого.
Недавно он в очередной раз убедил в этом всех подписчиков. В своем блоге в "Инстаграм" наследник звезды опубликовал фото без футболки. На кадрах на Демиане надеты лишь светлые трусы и шорты. На снимке бросается в глаза завидный пресс молодого человека.
"С того момента, как была сделана эта фотография, я питаюсь исключительно мороженным и тортами. Карантин", – посмеялся он под публикацией. Пост модели набрал огромное количество лайков.
Поклонники восхитились фигурой Демиана. "Боже, как хорош", "Я видел, как ты ешь торты! Выглядишь все еще абсолютно также", "Как горячо", "Я бы хотел быть таким же, питаясь сладостями", "Шикарный", "Весь с маму", "Уверен, ты все еще прекрасен", "Что за Бог", "Какой ты красивый", – писали они.
Отметим, в конце прошлого года пользователи Сети активно обсуждали внешнее сходство Элизабет Херли и сына. Тогда Демиан выложил черно-белый снимок, на котором у него длинные распущенные волосы и томный взгляд. Поклонники сильно удивились. Многие из них сначала подумали, что на фотографии сама звезда.
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