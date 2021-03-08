"Мы выиграли дело": решилась судьба наследства Числова

Всеми известный "мастер эпизодов" скончался два года назад. Числову было всего 54 года, когда родным пришлось выкупать место на кладбище. Уже тогда начались первые семейные конфликты. Спустя несколько месяцев родственники полностью рассорились.
Напомним, что еще при жизни Александр Числов продал небольшую квартиру племяннице. Несмотря на законность сделки, мать актера, Валентина Александровна, тоже стала претендовать на скромные апартаменты. Так и начались судебные тяжбы.
Буквально за несколько лет жизнь Светланы Андриановой превратилась в настоящий ад. По словам близких друзей звездной племянницы, вокруг женщины начали происходить странные вещи. На нее пытались навести порчу, подсыпая землю под двери квартиры, и обращались к дорогим адвокатам. Но все было бестолку.
Защитница Юлия Вербицкая-Линник рассказала, что на днях завершился последний суд, который поставил точку в этом нашумевшем деле. После рассмотрения бесчисленного количества апелляций суд постановил — квартира покойного по праву принадлежит Андриановой.
"Мы выиграли дело Числова. Александра, к слову, я знала лично. Еще несколько лет назад он консультировался по вопросу, как сделать так, чтобы его квартира досталась именно Светлане. Называл ее не иначе как дочка", – публично заявил адвокат.
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