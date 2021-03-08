"Мы выиграли дело": решилась судьба наследства Числова

Громкий судебный процесс пришел к логическому завершению. Теперь ближайшие родственники погибшего в 2019 году Александра Числова могут выдохнуть. Ведь, как и высказывал еще при жизни сам актер, скромная жилплощадь останется за его племянницей Светланой Андриановой.

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