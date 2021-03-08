Пышногрудая Кошкина блеснула "ложбинкой греха"

Накануне 8 марта телезвезда решила порадовать фанатов эротичным кадром. Яна Кошкина предстала перед камерой в пикантном образе.

Телеведущая Яна Кошкина имеет большую армию поклонников, которые изо дня в день восхищаются ее выдающимися формами. Пышногрудая брюнетка легко вжилась в амплуа сексапильной красотки, способной сражать своим видом наповал. Инстаграм-канал звезды пестрит эпатажными кадрами, на которых она демонстрирует достоинства фигуры. В преддверии Международного женского дня Яна Кошкина поделилась с подписчиками личного блога свежим снимком в привлекательном образе.

Перед созданием селфи инстадива сделала яркий макияж, подчеркнув объемные губы алой помадой. Кроме того, телеведущая позаботилась о прическе, уложив пряди крупными волнами. А вот наряд звезда выбрала неискушенный, похожий на халат с обилием катышков. Однако он выгодно обнажил декольте Яны Кошкиной, что вполне соотвествует стилю знаменитости.

Фанаты не поскупились на комплименты для звездной брюнетки. Они написали для 30-летней артистки много пронзительных комментариев. "Шикарная", "Ты самый лучший подарок, неземная красота", "Яна, вы очень яркая и классная", "Яночка, любуюсь и не могу налюбоваться тобой", "Яна, ну нельзя быть настолько красивой", "Инопланетянка! Размер носа стремится к нулю, а размер губ к бесконечности?", — выразились пользователи Сети, рассмотрев кадр Яны Кошкиной.

