Сыгравший гей-свадьбу российский ведущий устроил истерику ради убежища в США

В 2015 году в СМИ разгорелся скандал из-за гей-свадьбы известного телеведущего, уехавшего в Данию для заключения брака со своим возлюбленным. Коллеги пары и сами участники торжества не комментировали информацию, и шумиха улеглась. Однако теперь вскрылись новые подробности.

Участник «Comedy woman» Евгений Бороденко всегда слыл улыбчивым и веселым парнем, постоянно появлялся на светских мероприятиях вместе с коллегой Екатериной Варнавой. Многие думали, что они встречаются. Однако потом все оказалось по-другому.

В 2015 году в Сети появились фото, на которых Евгений Бороденко предстал в загсе рядом с... молодым мужчиной. Как выяснилось, свадьба прошла в Дании, где однополые браки официально разрешены. На мероприятие были приглашены гости, коллеги ведущего. Среди них была Екатерина Варнава, Надежда Сысоева и Наталья Еприкян.

Избранником Евгением Бороденко стал Игорь Ивлев из Омска, который учился в финансовом вузе. Он был известен в московских гей-кругах и подрабатывал моделью.



Потом в СМИ появилась информация о том, что Бороденко травят за его выбор. Мол, руководство ТНТ притесняет его и грозится уволить, а в соцсетях и вовсе угрожают жизни. После этого в Сети всплыло заявление Евгения Бороденко в американское посольство. Он просил убежище для себя и своего мужа в связи с гомофобией в России, и вся эта истерика была устроена только ради убежища в США.

По всей видимости, убедить американцев в притеснениях паре не удалось. Сейчас они живут в квартире в центре Киева и отметили деревянную свадьбу.