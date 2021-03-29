Стало известно об уходе звезды "Кривого зеркала"

Артист юмористической передачи "Кривое зеркало" заявил о завершении карьеры. Карен Аванесян расставил приоритеты.

В последнем выпуске российской программы "Когда все дома" зрители увидели дом знаменитого комика Карена Аванесяна и познакомились с его семьей. В эфире канала "Россия 1" пародист рассказал о том, что отказался от работы в проекте "Кривое зеркало", чтобы сохранить отношения с любимой супругой Нонной. Этот выбор артист сделал не случайно — избранница Карена Аванесяна терпеть не может ни цирковых клоунов, ни мужчин-балагуров.

Чтобы завоевать сердце избранницы, пародисту пришлось отказаться от амплуа весельчака и показывать возлюбленной иные качества личности. "Она увидела во мне немножко другое как-то. Я же не старался с ней хохмить, шутить, я не завоевывал ее юмором. У меня просто вспыхнуло", — признался Карен Аванесян.

Семейная пара сообщила о том, что познакомилась совершенно случайно — в салоне красоты. Артист из "Кривого зеркала" пришел туда навести марафет, а Нонна работала в этой организации. Тогда Карен Аванесян моментально влюбился, но женщина не сразу ответила ему взаимностью.

Напомним, юмористическая программа "Кривое зеркало" была создана в 2002 году. Сначала она транслировалась на "Первом канале", а в последствии перешла на "Россию 1". В 2013 году передачу трансформировали в новый проект "Петросян-шоу".