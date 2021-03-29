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Шоу-бизнес
Муж Черно из “Дома-2” набирает вес буквально на глазах

Муж Черно из “Дома-2” набирает вес буквально на глазах

Пара Черно и Оганесян всегда привлекала поклонников большой разницей в телосложении. Несмотря на многочисленные попытки похудеть, Александра Черно по-прежнему остается пышкой, но ее вечно худой муж Иосиф Оганесян теперь стал стремительно набирать вес.
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После ухода с проекта “Дом-2” супруги стали зарабатывать на жизнь с помощью своей популярности в соцсетях. Они часто публикуют интересные снимки для привлечения внимания фолловеров. Сегодня Саша разместила в своем инстаграм-аккаунте трогательное семейное фото, которое удивило подписчиков. Дело в том, что на фото муж и жена, одетые в одинаковые ярко-розовые толстовки, вдруг стали сильно напоминать друг друга по комплекции.

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Поклонники пары удивились внешнему виду Оганесяна и даже выдвинули в комментариях версию о том, что Александра Черно специально раскормила мужа:

“Ну и правильно: зачем худеть самой, если проще раскормить мужа. Вдвоем потом проще худеть” (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) “Скоро йося Сашу догонит в весе”, “Йося догоняет Сашу по габаритам”, “Йося на Кешу похож из мультика”.

Напомним, что рост Саши 169 сантиметров, а ее вес во время проекта иногда доходил даже до 150 килограммов. Рядом с такой внушительной супругой сам Оганесян всегда выглядел еще худее, чем был на самом деле. Экс-звезды “Дома-2” женаты уже более двух лет. Они растят маленького сына Стефана, беременность которым далась Черно не так просто и, конечно, не помогла избавиться от лишнего веса. Александра Черно никогда не скрывала, что хочет похудеть, при этом вес в сто килограммов ее бы вполне устроил.

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Фото: www.instagram.com/sasha_cherno93_official
29 марта 2021, 15:08 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость673644
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а черно это оно???? оно на пенсии уже, по виду сто 100% жирная пожилая баба
Гость676117
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Урод из Дом-2 пусть набирает, кому до этого есть дело?
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