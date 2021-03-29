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"Нам пора расстаться": Затравленная Седокова оставила странное послание

"Нам пора расстаться": Затравленная Седокова оставила странное послание

Роковая красотка отечественного шоу-бизнеса погрузилась в философские мысли. Анна Седокова поделилась результатами самоанализа.
прочитано 885 раз

Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова получила немало опыта в постороении человеческих отношений. Светская львица успела не только обзавестись армией поклонников и построить прекрасную карьеру, но и родить троих детей, и трижды выйти замуж. В последнее время в инстаграм-канале звезды появляется все больше публикаций с глубокими размышлениями о том, что с прошлым нужно уметь расставаться. Анна Седокова словно предназначает их конкретным людям, которым больше нет места в ее жизни.

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Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

Недавно инстадива опубликовала снимок из Лос-Анджелеса, где она стоит, опираясь на корпус роскошного авто. К фото певица добавила сложный для восприятия текст о том, как надо действовать, чтобы выжить. Философское настроение привело Анну Седокову к радикальным действиям. "Я заблокировала токсичных людей и удалила посты. Нам пора расстаться", — объявила уставшая от негатива звезда.

По мнению певицы, жить нужно без оглядки на плохое, ненужное, пугающее. Свое внимание, считает звезда, нужно акцентировать на самом благоприятном, что только можно представить. Инстадива уверена в том, что зло примыкает к людям, когда они думают о нем. "Каждый раз, когда ты возвращаешься в прошлое, ты крадешь у будущего", — замысловато выразилась Анна Седокова.

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Анна Седокова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 29 марта 2021, 06:37 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Седокова и Глюк'Ozа обнажили свои прелести

комментарии

Ответить:

Ит соу, бадей
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Седокова филосов, Эммануил Кант в гробике барахтается.
Помыла машину, отойди, щас хозяин придет.
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С замысловатостью как-то сложно, лучше тити показывай.
Гость661499
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А какую «прекрасную» карьеру «успешно» построила Седокова?
1

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