"Вокруг полно предателей": Анна Седокова вступила в сложный период жизни

В своей повседневной жизни Анна одновременно исполняет множество ролей: она и жена, и мама, и певица, и предприниматель, и СММ-специалист, и психолог, и таргетолог – и это еще не весь список социальных и профессиональных задач звезды. Женщина призналась, что все эти роли требуют от нее очень много времени и сил, которых сейчас как раз не хватает. Певице хотелось бы просто почитать книжку или посмотреть интересный онлайн-курс, но времени все нет.
Помимо нехватки времени Седокова часто страдает от предательств окружающих. Женщина старается не принимать их близко к сердцу, но с каждым разом это дается ей все труднее.
“Вокруг полно предателей, которые ведут себя как шакалы.”
Очевидно, на душевное состояние Седоковой оказывает влияние и пищевое воздержание. Неделю назад певица заявила о своем намерении держать пост. Теперь Анна заезжает в магазин как в музей, чтобы хотя бы просто посмотреть на еду. Из продуктов ей больше всего не хватает творога и сыра.
В этот сложный период Седоковой хочется плакать. Но в целом она знает, как себе помочь: надо начать медитировать, глубоко дышать или хотя бы как следует выспаться.
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