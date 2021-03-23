"Вокруг полно предателей": Анна Седокова вступила в сложный период жизни

Анна Седокова поделилась с поклонниками грузом, который лежит у нее на душе. В своем инстаграм-аккаунте звезда откровенно рассказала, что ей сейчас очень сложно: женщина просто не успевает справляться с тысячами задач, которые на нее навалились.

В своей повседневной жизни Анна одновременно исполняет множество ролей: она и жена, и мама, и певица, и предприниматель, и СММ-специалист, и психолог, и таргетолог – и это еще не весь список социальных и профессиональных задач звезды. Женщина призналась, что все эти роли требуют от нее очень много времени и сил, которых сейчас как раз не хватает. Певице хотелось бы просто почитать книжку или посмотреть интересный онлайн-курс, но времени все нет.

Помимо нехватки времени Седокова часто страдает от предательств окружающих. Женщина старается не принимать их близко к сердцу, но с каждым разом это дается ей все труднее.

“Вокруг полно предателей, которые ведут себя как шакалы.”



Очевидно, на душевное состояние Седоковой оказывает влияние и пищевое воздержание. Неделю назад певица заявила о своем намерении держать пост. Теперь Анна заезжает в магазин как в музей, чтобы хотя бы просто посмотреть на еду. Из продуктов ей больше всего не хватает творога и сыра.

В этот сложный период Седоковой хочется плакать. Но в целом она знает, как себе помочь: надо начать медитировать, глубоко дышать или хотя бы как следует выспаться.