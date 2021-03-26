Мамаева решилась на серьезный шаг после очередного предательства мужа

Супруга Павла Мамаева уже не раз прибегала к услугам пластического хирурга. После измены мужа, ставшей достоянием общественности, женщина решила сделать это вновь: теперь Алана Мамаева хочет подтянуть ягодицы.

Бывшая модель сегодня называет себя правозащитником в сфере пластической и реконструктивной хирургии. У Мамаевой большой опыт в этой сфере, она сама прошла операции по изменению разных частей тела. Теперь обманутая супруга решила заняться ягодицами.

33-летняя знаменитость поняла, что ее перестало устраивать состояние собственных ягодиц, так как кожа на них обвисла. Женщина заверила, что не собирается увеличивать свою пятую точку, но хочет вернуть коже на этом месте упругость и привлекательный внешний вид. Тем не менее подписчики знаменитости в соцсетях уже волнуются: в любом случае это операция, которая, как и любое другое вмешательство в организм, может привести к серьезным последствиям.

Как сообщило издание StarHit, у экс-модели не возникнет сложностей с поиском хорошего врача для решения своей проблемы, так как в рамках своего Ютуб-проекта она работает с самыми лучшими специалистами в этой сфере.

Примечательно, что Мамаева задумалась об операции после измены мужа. Напомним, что о предательстве Павла стало известно в начале марте. Обманутая супруга публично заявила, что намерена развестись. Скандально известный футболист изменил жене с испанской моделью во время сборов. После этого между женой и любовницей вспыхнул конфликт в соцсетях. Алана Мамаева вычислила разлучницу и обвинила ее в проституции.