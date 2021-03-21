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Шоу-бизнес
Что стало с роскошной квартирой звезды советского кино Новикова

Что стало с роскошной квартирой звезды советского кино Новикова

Борис Новиков прославился после выхода на экраны фильмов "Белые росы", "Донская повесть" и "Уроки французского". Знаменитый актер скончался в 1997 году, однако его родственники так и не получили наследство.
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Как оказалось, столичная квартира артиста в доме на Котельнической набережной принадлежит стороннему человеку. По словам режиссера Николая Новикова, который называет себя другом знаменитости, последние годы он много помогал вдове актера и его больному сыну Сергею.

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Как отметил режиссер в беседе с корреспондентами шоу "Ты не поверишь", жене артиста и его наследнику даже нечего было есть. Сережа, по сути, питался одними лекарствами – глотал их горстями. По словам Денисова, наследников Бориса Новикова обманули черные риелторы.

"Пронюхали про квартиру, заставили подписать документы", – говорит режиссер. Якобы тогда друг актера сказал вдове, что она сама подписала себе смертный приговор. В итоге сын Новикова лишился доли в роскошной квартире и остался на улице. Тогда Николай Денисов стал помогать парню, но Сергей скончался четыре года назад.

Однако корреспондентам "Ты не поверишь" удалось выяснить, что по документам недвижимость, стоимость которой оценивается в 23 миллиона рублей, принадлежит не мифическим черным риелторам, а тому самому Денисову. Впрочем, в беседе с журналистами друг Бориса Новикова этот факт постарался скрыть. По мнению адвокатов, он стал владельцем квартиры в 2011 году по договору ренты.

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Кадр из фильма "Белые росы". Фото: Vyacheslav Panov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 марта 2021, 16:53 Источник: Ты не поверишь ✓ Надежный источник

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