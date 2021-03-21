Что стало с роскошной квартирой звезды советского кино Новикова

Как оказалось, столичная квартира артиста в доме на Котельнической набережной принадлежит стороннему человеку. По словам режиссера Николая Новикова, который называет себя другом знаменитости, последние годы он много помогал вдове актера и его больному сыну Сергею.
Как отметил режиссер в беседе с корреспондентами шоу "Ты не поверишь", жене артиста и его наследнику даже нечего было есть. Сережа, по сути, питался одними лекарствами – глотал их горстями. По словам Денисова, наследников Бориса Новикова обманули черные риелторы.
"Пронюхали про квартиру, заставили подписать документы", – говорит режиссер. Якобы тогда друг актера сказал вдове, что она сама подписала себе смертный приговор. В итоге сын Новикова лишился доли в роскошной квартире и остался на улице. Тогда Николай Денисов стал помогать парню, но Сергей скончался четыре года назад.
Однако корреспондентам "Ты не поверишь" удалось выяснить, что по документам недвижимость, стоимость которой оценивается в 23 миллиона рублей, принадлежит не мифическим черным риелторам, а тому самому Денисову. Впрочем, в беседе с журналистами друг Бориса Новикова этот факт постарался скрыть. По мнению адвокатов, он стал владельцем квартиры в 2011 году по договору ренты.
Популярные темы форума
Самая защищенная страна Россия
Беременную бросил парень
Отбеливающие пасты
Подскажите что мне делать?
Как быть, если хочешь отношений, но не получается их построить, так как постоянно попадаются занятые мужчины, либо те, кто влюблен в других?
Натусик - помойный бачок.
Возраст
Не обязательно гулять, чтоб жена умерла от рака
По какой методике вы наказываете своих детей.
Хочу стать дьяволом