Муж Дрожжиной скончался при странных обстоятельствах: Он мучился

Журналистам удалось отыскать родственницу актрисы – Ирину Дрожжину. Женщина была супругой брата знаменитости, Владимира. Как оказалось, мужчина умер в 2001 году при странных обстоятельствах. А после его кончины Наталья Дрожжина якобы выгнала невестку из его квартиры, и та осталась без жилья.
Вдова заявила, что в какой-то момент супруг начал жаловаться на боли, с которыми его увезли в больницу, однако помочь не смогли. Владимир скончался от остановки сердца – по крайней мере, так написано в заключении. Впрочем, Ирина Дрожжина сомневается в этом, так как, по ее словам, муж никогда не жаловался на сердце.
Как отметила вдова, он единственный раз в жизни говорил о неприятных ощущениях. "Он мучился, когда у него ноги болели, я его на коляске возила", – добавила невестка актрисы. По словам Ирины, ей было непросто пережить смерть супруга, она даже не пошла на похороны. Как отметила вдова, о кончине благоверного ей сообщила не его сестра, а домработница.
Женщина с тех пор старается избегать Наталью Дрожжину, так как считает, что Владимир скончался именно по ее недосмотру. "Можно было спасти все равно, он же не совсем был доходяга, который еле-еле ходит", – отметила Ирина.
Впрочем, Наталья Дрожжина предпочитает о брате не говорить. Признается, что даже спустя 20 лет после его смерти ей непросто об этом вспоминать.
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