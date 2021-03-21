Муж Дрожжиной скончался при странных обстоятельствах: Он мучился

Имя Натальи Дрожжиной не сходит с первых полос, артистку постоянно обсуждают из-за скандала с наследством Алексея Баталова. Как оказалось, знаменитость причастна к еще одному странному делу.

Журналистам удалось отыскать родственницу актрисы – Ирину Дрожжину. Женщина была супругой брата знаменитости, Владимира. Как оказалось, мужчина умер в 2001 году при странных обстоятельствах. А после его кончины Наталья Дрожжина якобы выгнала невестку из его квартиры, и та осталась без жилья.

Вдова заявила, что в какой-то момент супруг начал жаловаться на боли, с которыми его увезли в больницу, однако помочь не смогли. Владимир скончался от остановки сердца – по крайней мере, так написано в заключении. Впрочем, Ирина Дрожжина сомневается в этом, так как, по ее словам, муж никогда не жаловался на сердце.

Как отметила вдова, он единственный раз в жизни говорил о неприятных ощущениях. "Он мучился, когда у него ноги болели, я его на коляске возила", – добавила невестка актрисы. По словам Ирины, ей было непросто пережить смерть супруга, она даже не пошла на похороны. Как отметила вдова, о кончине благоверного ей сообщила не его сестра, а домработница.

Женщина с тех пор старается избегать Наталью Дрожжину, так как считает, что Владимир скончался именно по ее недосмотру. "Можно было спасти все равно, он же не совсем был доходяга, который еле-еле ходит", – отметила Ирина.

Впрочем, Наталья Дрожжина предпочитает о брате не говорить. Признается, что даже спустя 20 лет после его смерти ей непросто об этом вспоминать.