"Никакой свадьбы не было": оскандалившийся Цивин борется за честное имя жены

Война между Михаилом Цивиным, его женой и семьей покойного Алексея Баталова продолжается. Пара убеждена, что в громком скандале виновата вдова актера Гитана Леонтенко.
Женщина уверяла, что бывшие друзья в свое время втерлись к ней в доверие и обманом заставили подписать ряд важных документов. Затем Цивин и Дрожжина смогли распоряжаться имуществом семьи Баталовых.
Супруги же эти обвинения отрицают. Они заявляют, что пенсионерка врет. По словам Михаила Цивина, ее дочь Мария якобы сообщала в переписке, что Гитана Леонтенко с ней жестока. Юрист считает, что вдова Баталова мстит им с женой.
Цивин и Дрожжина не раз говорили, что Гитана Аркадьевна добровольно подписала все документы. Юрист намерен бороться за честное имя своей семьи. Так, он опроверг предполагаемый брак супруги Натальи Дрожжиной с цыганским бароном Борисом Буряце.
Судебные разбирательства по громкому делу будут продолжаться еще несколько месяцев. Но уже понятно, что решить дело миром у оппонентов в ближайшее время не получится.
Популярные темы форума
Самая защищенная страна Россия
Как по по-вашему, мир победит пандемию?
Прекратить насилие над женщинами
Беременную бросил парень
Дьяволы существуют
Подскажите что мне делать?
Отбеливающие пасты
На курорты со справкой
Сила воли
Как быть, если хочешь отношений, но не получается их построить, так как постоянно попадаются занятые мужчины, либо те, кто влюблен в других?