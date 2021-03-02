"Не планирую": звезда сериала "Отель Элеон" отреагировала на слухи о беременности от Янковского

Артистка Диана Пожарская высказалась о сплетнях о ее романе с коллегой Иваном Янковским. Девушка обратилась к поклонникам в соцсети.



В Сети не первый день поговаривают о том, что знаменитость ждет ребенка от актера и даже планирует свадьбу с ним. Якобы Пожарская нарочно прячет округлившийся живот и делится в "Инстаграм" старыми фото, чтобы не показывать изменившуюся фигуру.

В СМИ попали сообщения о том, что якобы звезда сериала "Отель Элеон" заявила, что просто дружит с Иваном Янковским. Теперь Диана расставила все точки над i.

Актриса рассказала, что не делала опровержений журналистам, и что от ее лица могли это сделать мошенники, создавшие аккаунты от ее имени. Пожарская обратилась ко всем тем, кого очень беспокоит ее личная жизнь.

"То, чего я никогда не афишировала, не афиширую и не планирую", – отметила кинозвезда. Она добавила, что выбрала молчать о своей частной жизни. Артистка призвала подписчиков своего микроблога в "Инстаграм" не верить сплетням.

Как писали "Дни.ру", Диана Пожарская уже была замужем. Развод с режиссером Артемом Аксененко актриса оформила относительно недавно. Иван Янковский же встречался с коллегой Верой Кинчевой – дочерью группы "Алиса". Эти отношения длились пять лет.

