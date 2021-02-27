Свадьба не за горами: звезда серила "Отель Элеон" беременна от Янковского

Об интрижке Пожарской и Янковского впервые заговорили летом 2020 года. Тогда актриса опровергла информацию о начале романа с коллегой по цеху. Между тем уже осенью знаменитости стали жить вместе, а на Новый год заявили о себе как о паре.
Теперь появилась информация о беременности Дианы Пожарской. Говорят, что звезда сериала «Отель Элеон» отправится в роддом уже через месяц-другой.
Также судачат, что не за горами свадьба знаменитостей. Дескать, мама Ивана Янковского, Оксана Фандера, уже начала подготовку к бракосочетанию.
Поговаривают, что Пожарская ради избранника готова принять иудаизм. Красавица-актриса уже посещала синагогу. Диана старается угодить родительнице избранника, понимая, какое сильное влияние та оказывает на сына. Янковский очень трепетно относится к матери и не принимает серьезных решений без ее одобрения.
Отметим, что звезда ситкома «Отель Элеон» уже была замужем. Развод с режиссером Артемом Аксененко Дина Пожарская оформила относительно недавно. Иван Янковский, в свою очередь, был возлюбленным актрисы Веры Кинчевой – наследницы участника музыкального коллектива «Алиса» Константина Кинчева. Этот роман Ивана длился пять лет.
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