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Сериалы
"Не планирую": звезда сериала "Отель Элеон" отреагировала на слухи о беременности от Янковского

"Не планирую": звезда сериала "Отель Элеон" отреагировала на слухи о беременности от Янковского

Иван Янковский. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка Диана Пожарская высказалась о сплетнях о ее романе с коллегой Иваном Янковским. Девушка обратилась к поклонникам в соцсети.
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В Сети не первый день поговаривают о том, что знаменитость ждет ребенка от актера и даже планирует свадьбу с ним. Якобы Пожарская нарочно прячет округлившийся живот и делится в "Инстаграм" старыми фото, чтобы не показывать изменившуюся фигуру.

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 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

В СМИ попали сообщения о том, что якобы звезда сериала "Отель Элеон" заявила, что просто дружит с Иваном Янковским. Теперь Диана расставила все точки над i.

Актриса рассказала, что не делала опровержений журналистам, и что от ее лица могли это сделать мошенники, создавшие аккаунты от ее имени. Пожарская обратилась ко всем тем, кого очень беспокоит ее личная жизнь.

"То, чего я никогда не афишировала, не афиширую и не планирую", – отметила кинозвезда. Она добавила, что выбрала молчать о своей частной жизни. Артистка призвала подписчиков своего микроблога в "Инстаграм" не верить сплетням.

Как писали "Дни.ру", Диана Пожарская уже была замужем. Развод с режиссером Артемом Аксененко актриса оформила относительно недавно. Иван Янковский же встречался с коллегой Верой Кинчевой – дочерью группы "Алиса". Эти отношения длились пять лет.

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Автор: 2 марта 2021, 19:17 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Янковский флиртует с замужней актрисой

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