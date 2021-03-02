"Мною воспользовались": изувеченная Максакова сделала громкое заявление об избивавшем ее муже

Скандал, связанный с возвращением Марии в столицу не утихает, кажется, ни на день. От нее отказалась знаменитая мама Людмила Максакова, дети не выходят на связь. Недавно выяснилось, что артистка лишилась и последней квартиры в Москве.

После смерти Дениса Вороненкова певица вступила в брак еще раз. Сейчас она утверждает, что он был фиктивным: все было сделано ради того, чтобы защитить имущество покойного супруга. Однако нового мужа обманули. Далхат оформил апартаменты на своих приятелей, но те так и не вернули ему деньги. Теперь Марии приходится проходить экспертизу. Она намерена доказать, что не осознавала, что делает, когда подписывала договоры с мошенниками.

По словам Максаковой, она оказалась в этой ситуации исключительно из-за того, что была "невменяемой": от отчаяния она серьезно запуталась и не понимала, как поступить правильно. "Мною воспользовались", – утверждает исполнительница.

Мария изъявила желание обратиться к бывшему супругу. По ее словам, Владимир Тюрин настраивает наследников против матери. Она отметила, что над его поведением насмехаются даже их общие знакомые, что ее совершенно не радует. Однако он отобрал у артистки офис, который ей когда-то подарил отец, и мириться с этим она не собирается. Максакову не устраивает то, что мужчина пользуется ее имуществом, но при этом не разрешает детям контактировать с ней.

"Если ты думаешь, что сломаешь меня, то ты плохо меня узнал", – заявила певица. Она подчеркнула, что не намерена молчать, а вокруг него уже и так достаточно шума. Также артистка сообщила, что помнит, как он ломал ей ребра. Она призвала Владимира подумать о детях и их репутации и отметила, что из всех людей его боится лишь ее пожилая мать. Певица требует вернуть ей недвижимость и прекратить препятствовать ее общению с детьми.