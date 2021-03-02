Эротическое шоу и клипы для взрослых: всплыли странные факты из жизни бывшей солистки группы Little Big

Друзья и близкие Анны Кастельянос не могут поверить в случившееся, ведь она всегда была жизнерадостной и ни на что не жаловалась. Старый приятель бывшей солистки группы Little Big, режиссер фильмов для взрослых Боб Джек запомнил ее безбашенной и счастливой.
Друг рассказал, что Анна принимала участие в его эротическом шоу. Кастельянос выступала в комедийной части представления – перед выходом звезд фильмов для взрослых. Также экс-участница Little Big снималась в клипах, в которых были откровенные сцены.
Кастельянос могла похвастаться бурной личной жизнью. По словам Боба Джека, у Анны было много ухажеров. Мол, ей нравилось часто заниматься сексом и менять партнеров. Кроме этого, бывшая солистка Little Big любила выпить. Боб предполагает, что такой ритм жизни подорвал здоровье певицы.
При этом не исключалось, что смерть Анны Кастельянос могла быть насильственной. После трагедии появилась информация: на лбу экс-участницы Little Big была ссадина, а дверь в ее квартиру оказалась открытой. Однако полицейские пришли к выводу, что в случившемся криминала нет. "Там наложился алкоголь на какую-то травму головы", – процитировала соседку Анны "Комсомольская правда".
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