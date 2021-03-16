Умерла звезда "Чужого" и "Бегущего по лезвию"

В США скончался актёр Яфет Котто, знаменитый по ролям в кинокартинах "Чужой" и "Бегущий по лезвию". На момент смерти ему был 81 год.

О смерти Котто сообщила его жена Тесси Синахон, однако причины его ухода она не указала. Синахон отметила, что смерть артиста стала для всех его близких неожиданностью. У Яфета Котто было много планов, включая съёмки в кино. Также он хотел основать свою религиозную организацию, сообщает телеканал "360".



