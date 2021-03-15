Получила "неуд" по литературе: Волочкова опозорилась на глазах у публики

Накануне известная танцовщица появилась в студии программы “Звезды сошлись” вместе со своей 15-летней дочерью Ариадной. Ведущие программы предложили звезде ответить на пару простых вопросов, которые для Волочковой оказались слишком сложными.



Сначала артистку спросили имя героини Островского из пьесы "Гроза". В ответ звезда красноречиво промолчала. Не смогла помочь матери и дочь-школьница, которая заявила, что еще не проходила данного произведения.



Затем балерину спросили о профессии известного русского писателя Антона Павловича Чехова. Для облегчения задачи Волочковой предоставили четыре варианта ответа – врачей разных специальностей. Впрочем, подсказка не помогла балерине. Она заявила, что Чехов был просто писателем, еще раз продемонстрировав свои неудовлетворительные знания по литературе. Спасла ситуацию Нонна Гришаева, подсказавшая, что Чехов все же был санитарным врачом.

Последний вопрос ведущих помог балерине несколько реабилитироваться в глазах зрителей. Когда ее спросили, сколько томов в романе Толстого "Война и мир", Волочкова ответила четыре. Многие ошибочно полагают, что в произведении всего три тома.

Несмотря на то, что Волочкова пришла на программу вместе с дочерью, они больше не живут вместе. Дорога до столичной школы из загородного особняка звезды слишком сильно утомляла девочку. Тогда балерина обратилась за помощью в своему бывшему избраннику и отцу Ариадны – Игорю Вдовину, и Ариадна стала жить с ним в центре Москвы. Теперь Анастасия Волочкова видит дочь лишь раз в две недели, но считает, что такое решение положительно сказывается на жизни наследницы.