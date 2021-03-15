Час расплаты: Шатунов содержит обнищавшего основателя "Ласкового мая"

Первым, кто заметил уникальный талант Юрия Шатунова, стал Евгений Кузнецов — композитор и поэт-песенник. Мужчина пригласил мальчика-сироту в свою группу "Ласковый май" и поверил в его потенциал. Сотрудничество с юным дарованием стало для Кузнецова важным этапом жизни, который не только прославил его, но предоставил возможность получать материальные блага до конца жизни. Хотя через два года работы с "Ласковым маем" Евгений и покинул коллектив, Юрий Шатунов продолжает выплачивать ему деньги десятки лет.
После того, как основатель "Ласкового мая" лишился связи с членами группы, он пристрастился к рюмке и перестал зарабатывать на жизнь. В настоящее время 57-летний мужчина делит жилплощадь с пожилой матерью в Оренбурге. Евгений Кузнецов надеется только на пенсионное пособие и пытается экономить из-за нехватки средств.
Недавно Юрий Шатунов повидался с давним наставником на шоу Андрея Малахова.
Встреча была для артиста полной неожиданностью, так как мужчины не общались с глазу на глаз долгое время.
Увидев Евгения Кузнецова, певец растрогался и даже пролил слезы. "Все эти годы я помогаю ему всем, чем могу. По контракту я его до конца жизни обеспечиваю", — признался обескураженный Юрий Шатунов.
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