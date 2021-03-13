Солисту группы "Корни" порвали рот: Мучительно, но круто

Павел Артемьев принял участие в первом сезоне шоу "Фабрика звезд". Тогда начинающий артист и подумать не мог, что проект станет для него счастливым билетом в шоу-бизнес.

Правда, сначала молодой человек сильно сомневался и в своих способностях, и в вероятности успеха. Парень комплексовал из-за неидеальной речи, боялся, что это станет помехой для карьеры.

К счастью, на пути Павла Артемьева встретились талантливые преподаватели и терпеливые наставники. По слова солиста группы "Корни", он относился к "Фабрике звезд", как к школе, – так было психологически проще. Как отметил певец, с ними занимались лучшие педагоги, и это дорогого стоит.

Музыкант признался, что боялся вылететь с проекта. Парень думал, что не продержится в эфире и недели, так как сильно шепелявил и картавил. Однако с неидеальным произношением Павлу Артемьеву помог мастер по сценической речи. Правда, занятия не обходились без эксцессов, а однажды певец даже получил серьезную травму – ему порвали рот.

Чтобы скорректировать произношение, педагог применяла в работе различные инструменты. Во время одного из занятий что-то пошло не так, и Паша Артемьев почувствовал сильную боль.

"Она влезала мне в рот с железяками, у меня даже порвалась уздечка под языком. Это мучительно, но круто!" – отметил артист.

По словам солиста группы "Корни", "Фабрика звезд" можно назвать экспериментом над психикой. Начинающим артистам было непросто находиться 24/7 под камерами и жить всем вместе в одном пространстве.