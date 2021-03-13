Мужичок с ноготок: На "Первом канале" высмеяли скукоженного Меладзе

Телеведущий "Первого канала" Иван Ургант отличается умением иронично пошутить над звездами шоу-бизнеса. Валерий Меладзе стал очередной персоной, которую журналист поднял на смех на всю страну.

Отдельной частью шоу "Вечерний Ургант" являются юмористические новости, которые объявляет ведущий проекта в рубрике "Монолог". Порой его колкие замечания ранят знаменитостей и даже ударяют по их имиджу, но журналист продолжает пользоваться возможностью шутить над ними на "Первом канале". В последнем выпуске программы Иван Ургант высмеял Валерия Меладзе за маленький рост. По мнению телеведущего, к этому располагали личные фотографии музыканта.

Журналист проанализировал кадры в инстаграм-канале певца и решил, что у него тяга к предметам большого размера. Иван Ургант подчеркнул, что музыкант в разное время снялся с гигантским бокалом, массивным арбузом, здоровенной штангой и огромными бутылками. Юморист считает, что с помощью крупных предметов Валерий Меладзе компенсирует недостаток сантиметров своего роста. В дополнение к сказанному Иван Ургант продемонстрировал обработанный в фоторедакторе кадр, на котором музыкант выглядит совсем крошечным человеком, "мужичком с ноготок", а он над ним возвышается.

Напомним, исполнитель хита "Самбо белого мотылька" объявил о трудностях завоевания девушек в студенческие годы. В молодости на его знаки внимания часто реагировали отказом. Валерий Меладзе признался, что очень переживал из-за того, что не пользовался популярностью у женского пола.

