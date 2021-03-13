"Искромсал лицо": Звезду шоу "Песни" зверски избили

Участница шоу "Песни" на ТНТ Оля Кекс подверглась нападению знакомого мужчины. Агрессивный обидчик нанес девушке жестокие удары по голове.

Артистка и чемпионка России по битбоксу Ольга Пьянова или Оля Кекс, как она себя называет, получила широкую известность, выступая на вокальном шоу "Песни", которое транслирует канал ТНТ. Сейчас у девушки есть армия поклонников, они внимательно следят за ее творчеством и личной жизнью в инстаграм-канале. Совсем недавно звезда попала в беду — на нее набросился хороший знакомый. Он нанес Оле Кекс множественные удары по голове ногами и кулаками, а также оставил на ее теле жуткие ушибы и гематомы. Участница шоу "Песни" обратилась в полицию, где узнала, что нападавший тоже подал на нее заявление, пытаясь выставить произошедшее как драку.

Врачи пока не диагностировали у девушки сотрясение мозга, теперь ей предстоит немало медицинских осмотров и долгий период восстановления. По словам Оли Кекс, в перспективе обидчик понесет административную ответственность. "Человек, который на меня напал, искромсал мне лицо и просто избил меня по всему телу заплатит штраф от пяти до 30 тысяч рублей в случае, если мне не станет хуже", — объявила пострадавшая. Девушка возмущена тем, как легко зверский поступок может сойти мужчине с рук.

"Мышцы, ушибы от колена до темечка болят и не могу спать", — призналась Оля Кекс. Мучения певицы подкрепляют мысли о том, что на нее напал не посторонний человек, а знакомый, который в один момент возненавидел ее и забыл все хорошее. Звезда шоу "Песни" на ТНТ не стала называть имени обидчика, подчеркнув, что этот человек известный.

