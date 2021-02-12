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Актриса

Актриса "Молодежки" о реакции известного певца на ее избиение: Смотрели и насмехались

Кадр из сериала "Ищейка-2" (2018)
Звезда серила "Молодежка" Светлана Степанковская пострадала от действий возлюбленной солиста группы HammAli и Navai – Наваи Бакирова. Избранница певца набросилась на артистку с кулаками. С тех пор прошло две недели, Степанковская ждала раскаяния от обидчиков, но так и не дождалась.
прочитано 307 раз

Девушки подрались в одном из столичных ночных заведений. Светлана Степанковская уверяет, что возлюбленная Наваи Бакирова накинулась на нее без причины. По словам звезды сериала "Молодежка", все происходило на глазах певца и его друзей. Мужчины самоустранились и даже не попытались остановить дебоширку, просто стояли и смотрели.

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Актриса получила сотрясение мозга и ушибы мягких тканей. Светлана рассказала о случившемся в личном "Инстаграм". Степанковская ждала извинений от Бакирова и его зазнобы. Обидчики просить прощения не собирались, более того, они стали насмехаться над звездой "Молодежки" в соцсетях.

Говоря о Наваи и его приятелях, Светлана отметила, что мужчин такое поведение не красит. Ребята "просто умыли руки", когда ситуация приняла серьезный оборот. "Они считают, что здоровье другого человека неважно, важна их репутация. Это ужасно", – рассудила артистка.

Светлана предположила, что возлюбленная Наваи Бакирова не в первый раз устроила побоище. Артистка не знает, употребляла ли бесчинница алкоголь или запрещенные вещества в тот вечер. Актриса не собирается добиваться уголовного срока для драчуньи, между тем хочет, чтобы та несла ответственность за свои действия.

Приятели вокалиста попытались переложить вину за случившееся на актрису сериала "Молодежка". Степанковская опровергает обвинения, заявляя, что не является зачинщиком.

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Автор: 12 февраля 2021, 10:48 Источник: YouTube-шоу «Точки NadИ» ✓ Надежный источник
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