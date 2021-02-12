Актриса "Молодежки" о реакции известного певца на ее избиение: Смотрели и насмехались

Звезда серила "Молодежка" Светлана Степанковская пострадала от действий возлюбленной солиста группы HammAli и Navai – Наваи Бакирова. Избранница певца набросилась на артистку с кулаками. С тех пор прошло две недели, Степанковская ждала раскаяния от обидчиков, но так и не дождалась.

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