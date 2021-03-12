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Шоу-бизнес
Экс-супруга Григорьева-Апполонова оказалась в инвалидном кресле

Экс-супруга Григорьева-Апполонова оказалась в инвалидном кресле

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова поведала о проблемах со здоровьем. В свое время с ней случилась беда.
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Долгие годы солист группы "Иванушки International" был женат на наследнице известного баскетболиста Андрея Лопатова. Но детей у пары не было. Они развелись в 2001 году. Вскоре Мария Лопатова сыграла свадьбу со спортсменом Андреем Кириленко.

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У чета появились на свет сыновья Федор, Степан и Андрей. В интервью Светлане Бондарчук она призналась, что третья беременность была проблемной. О своем интересном положении она узнала перед отъездом на Таити. Врач сказал Марии, что у нее внематочная беременность.

Однако пара решила рискнуть и поехать путешествовать. Однажды у девушки заболела поясница. Вернувшись домой, она отправилась к медикам. Ей рекомендовали сделать шов, чтобы сохранить беременность. Мария согласилась.

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова не хотела провести несколько недель до родов лежа, поэтому пошла решила схитрить. Она взяла в больнице напрокат электрическую инвалидную коляску, в которой могла передвигаться по городу.

У четы есть и приемная дочь Саша. Ее супруги взяли из приюта в 2009 году совсем малышкой. Пара души не чает в своих детях, не деля их на родных и не родных.

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Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 12 марта 2021, 14:50 Источник: Ютуб-шоу "Света вокруг света" ✓ Надежный источник
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