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Шоу-бизнес
"Отрубили часть тела": Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о семейной трагедии

"Отрубили часть тела": Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о семейной трагедии

Андрей Григорьев-Апполонов. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-участник легендарной группы сделал сенсационное заявление. В эфире телепередачи Андрей Григорьев-Апполонов поведал о несчастье, которое постигло его семью несколько лет назад.
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Известно, что родная сестра артиста Юлия ушла из жизни из-за приступа астмы, спровоцированного острой легочной недостаточностью. По словам самого певца, он до сих пор не может смириться с кончиной родственницы.

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Стоит отметить, что Андрей Григорьев-Апполонов долгое время отказывался комментировать произошедшее. Он лишь ждал, пока время расставит все по своим местам. Однако чудо не произошло. Певец остался один на один со своим горем.

Три года назад он заявил, что его спасли лишь концерты. Если бы не активная творческая деятельность, Андрей "закопался" бы в глубокой депрессии. И сейчас он все время думает о сестре и прокручивает в голове тот злополучный день.

"Мне не очень хорошо, но жизнь продолжается. Это как будто тебе отрубили часть тела. Время не лечит. Тем более, мы с моей Юлечкой так дружили", – признался певец.

Напомним, что родственница Григорьева-Апполонова занималась активным лечением легких. Но несмотря на профилактические курсы, Юлия продолжала много курить. Поклонники "Иванушек International" переживали трагедию вместе с Андреем. Ведь девушка была главной фанаткой группы.

Она поддерживала брата на протяжении всего творческого пути. Солисты вспоминали, что сестра артиста часто ездила на гастроли с коллективом и занималась сложными организаторскими вопросами.

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Автор: 28 февраля 2021, 14:41 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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