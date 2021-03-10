Подробности смерти звезды фильма "Летят журавли" Сморчкова

О смерти актера сообщили на сайте Союза кинематографистов России. Как оказалось, артист скончался еще на прошлой неделе – его не стало в субботу 6 марта. Коллеги отметили, что Николай Сморчков был замечательным человеком, которого любили на работе и дома.
Актер был мастером эпизода – в его копилке более 200 работ в кино. Он снялся во многих культовых картинах. Например, в ленте "Летят журавли" сыграл раненого Захарова, в "Жестоком романсе" исполнил роль батюшки, появился в образе Виктора Пантелеевича в "Леснике". Также он появился в "Войне и мире" Бондарчука и в "Джентльменах удачи" Серого.
Последние годы Николай Сморчков почти не снимался, а последний раз появился на экране четыре года назад. Несмотря на огромную работу в кино, звание Заслуженного или Народного артиста ему так и не присвоили.
Год назад актер отметил 90-летие. Шумных торжеств устраивать не стал. По словам Николая Сморчкова, он никогда не любил застолья. Обычно в день своего рождения – в августе – он был в экспедициях или на съемках, но всегда молчал о празднике, потому что не хотел пьянок в свою честь. "Мог с женой дома выпить рюмку коньяка", – говорил артист.
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