Подробности смерти звезды фильма "Летят журавли" Сморчкова

Утром в среду, 10 марта, стало известно о том, что из жизни ушла звезда эпизодов Николай Сморчков. Артист долгое время боролся с последствиями коронавирусной инфекции.

О смерти актера сообщили на сайте Союза кинематографистов России. Как оказалось, артист скончался еще на прошлой неделе – его не стало в субботу 6 марта. Коллеги отметили, что Николай Сморчков был замечательным человеком, которого любили на работе и дома.

Актер был мастером эпизода – в его копилке более 200 работ в кино. Он снялся во многих культовых картинах. Например, в ленте "Летят журавли" сыграл раненого Захарова, в "Жестоком романсе" исполнил роль батюшки, появился в образе Виктора Пантелеевича в "Леснике". Также он появился в "Войне и мире" Бондарчука и в "Джентльменах удачи" Серого.

Последние годы Николай Сморчков почти не снимался, а последний раз появился на экране четыре года назад. Несмотря на огромную работу в кино, звание Заслуженного или Народного артиста ему так и не присвоили.

Год назад актер отметил 90-летие. Шумных торжеств устраивать не стал. По словам Николая Сморчкова, он никогда не любил застолья. Обычно в день своего рождения – в августе – он был в экспедициях или на съемках, но всегда молчал о празднике, потому что не хотел пьянок в свою честь. "Мог с женой дома выпить рюмку коньяка", – говорил артист.