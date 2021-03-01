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"Я опускаюсь на дно": сердобольный Балуев едва не умер из-за собаки

"Я опускаюсь на дно": сердобольный Балуев едва не умер из-за собаки

Александр Балуев. Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Александр Балуев чуть не утонул, спасая собаку. Инцидент, едва не приведший к трагедии, произошел на съемках фильма "Му-му" 1998 года.
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Щенку надоело катание на лодке и он прыгнул в воду. Артист ринулся помогать животному. На дворе стоял сентябрь, было уже холодно.

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Александр Балуев почувствовал, что сапоги наполняются водой и тянут его вниз. "Я опускаюсь на дно и оттуда смотрю наверх", – поделился он. Артист понял, что если срочно ничего не сделает, то погибнет.

Тогда Александр Балуев оттолкнулся ото дна и всплыл прямо на собаку. Он схватил ее и отбросил в сторону берега. Звезду спасли, бросив ему веревку, с помощью которой вытащили на берег. Актера пришлось растирать водкой, чтобы он не заболел.

Также Александр Балуев поведал, что не единожды на съемках падал с лошади. Однажды конь протащил его несколько метров. Это случилось при работе над картиной "Кармелюк" 1985 года. После этого артист стал очень осторожно относиться к скакунам.

Отметим, что в фильмах и сериалах Александр Балуев зачастую играет сильных и уверенных в себе мужчин. Однако в жизни, по словам актера, он совсем другой. В детстве будущий артист отличался поразительной стеснительностью.

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Автор: 1 марта 2021, 21:46 Источник: "7Дней" ✓ Надежный источник

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