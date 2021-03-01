Молодуха! Мать Королевой назвала свой реальный возраст после фото в полуобнаженном виде

Поклонники звездной семьи Наташи Королевой заподозрили, что мама Люда сделала себе на день рождения пластическую операцию. Стоит отметить, что певица сама не скрывает, что прибегает к услугам эстетической медицины и не раз предлагала своей матери воспользоваться возможностью прокачать свою внешность.
Но Людмила Порывай уверяет, что никогда не делала пластических операций. По мнению мамы Наташи Королевой, ей и так удается выглядеть на 20 лет моложе своего возраста. И дело тут не в деньгах. Речь идет о твердой уверенности в том, что женщине это не надо.
"Зачем из старухи делать молодуху? Я себя ощущаю не на 75 лет, конечно, но и не на 45. Вот на 55 – это точно", – рассказала мать Наташи Королевой.
Людмила Порывай уверена, что секрет молодости заключается в любви к жизни, пишет "Собеседник". Что бы не произошло, важно сохранять позитивный настрой. Необходимо обязательно ложиться спать и просыпаться в хорошем настроении. Любым способом это создавать.
В ситуациях, когда мать Наташи Королевой хандрит, она все равно старается зарядить свои "аккумуляторы" – идет на прогулку или встречается с подругами. К примеру, свой день рождения она отметила на девичнике в Майами. А летом собирается организовать тусовку в Москве.
Когда в семье Наташи Королевой разразился скандал из-за измены мужа, Сергея Глушко, более известного как Тарзан, семье было нелегко сохранять спокойствие и позитивный настрой. Людмила Порывай посоветовала дочери пересмотреть свои взгляды на жизнь и "почистить" круг своего общения.
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