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Молодуха! Мать Королевой назвала свой реальный возраст после фото в полуобнаженном виде

Молодуха! Мать Королевой назвала свой реальный возраст после фото в полуобнаженном виде

Наташа Королева. Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/www.globallookpress.com
Недавно мать российской певицы Наташи Королевой Людмила Порывай отметила свое 75-летие. В честь такого юбилея она... обнажилась перед камерой. Фото, на котором пенсионерка предстала в мини-юбке, на высоких каблуках и с короной на голове вызвала негатив. Ее даже заподозрили в сделанной пластической операции.
прочитано 381 раз

Поклонники звездной семьи Наташи Королевой заподозрили, что мама Люда сделала себе на день рождения пластическую операцию. Стоит отметить, что певица сама не скрывает, что прибегает к услугам эстетической медицины и не раз предлагала своей матери воспользоваться возможностью прокачать свою внешность.

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Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

Но Людмила Порывай уверяет, что никогда не делала пластических операций. По мнению мамы Наташи Королевой, ей и так удается выглядеть на 20 лет моложе своего возраста. И дело тут не в деньгах. Речь идет о твердой уверенности в том, что женщине это не надо.

"Зачем из старухи делать молодуху? Я себя ощущаю не на 75 лет, конечно, но и не на 45. Вот на 55 – это точно", – рассказала мать Наташи Королевой.

Людмила Порывай уверена, что секрет молодости заключается в любви к жизни, пишет "Собеседник". Что бы не произошло, важно сохранять позитивный настрой. Необходимо обязательно ложиться спать и просыпаться в хорошем настроении. Любым способом это создавать.

В ситуациях, когда мать Наташи Королевой хандрит, она все равно старается зарядить свои "аккумуляторы" – идет на прогулку или встречается с подругами. К примеру, свой день рождения она отметила на девичнике в Майами. А летом собирается организовать тусовку в Москве.

Когда в семье Наташи Королевой разразился скандал из-за измены мужа, Сергея Глушко, более известного как Тарзан, семье было нелегко сохранять спокойствие и позитивный настрой. Людмила Порывай посоветовала дочери пересмотреть свои взгляды на жизнь и "почистить" круг своего общения.

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Автор: 1 марта 2021, 13:36 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
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История любви Королевой и Тарзана: от знакомства до измены

комментарии

Ответить:

Гость637660
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Господи, ну зачем ЭТО показывают по телевизору????? Ну это же ужас. Две макаки в диких танцах. Просто жесть!
Гость637660
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Очень хочется увидеть это чудо в мини юбке
Гость635270
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Еще это чудо приглашают на российское ТВ подзаработать, а почему к хохлам не едут за заработком, а? НЕ НУЖНЫ!!!
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