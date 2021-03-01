Молодуха! Мать Королевой назвала свой реальный возраст после фото в полуобнаженном виде

Недавно мать российской певицы Наташи Королевой Людмила Порывай отметила свое 75-летие. В честь такого юбилея она... обнажилась перед камерой. Фото, на котором пенсионерка предстала в мини-юбке, на высоких каблуках и с короной на голове вызвала негатив. Ее даже заподозрили в сделанной пластической операции.

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