Пельш решил сжечь съемочный павильон после ухода с "Угадай мелодию"

По словам Валдиса Пельша, в самом начале пути его быстрая манера подачи информации была производственной необходимостью. К тому же, в то время он записал сразу 143 программы, поэтому со стороны иногда выглядел как загнанный кролик.
Мать ведущего заподозрила, что с ее сыном что-то не так. После просмотра первой передачи она призвала его прекратить дергаться в эфире, но было уже поздно, ведь все 143 выпуска были записаны.
Сегодня Валдис Пельш надеется, что его никто не сможет превзойти в роли ведущего передачи "Угадай мелодию". Он все так же активно ведет программу, веселит телезрителей и не верит, что однажды программа может закрыться.
"Один режиссер, когда узнал, что он лишается театра и его заменит другой человек, сказал труппе: "Театр сжечь". Вот и я бы спокойно отправил СМС своему продюсеру: "Прошу сжечь павильон", – с юмором сказал Валдис Пельш.
Ведущий признался, что, возможно, хотел бы изменить формат передачи. По его мнению, программа смотрелась бы более живо, если бы вместо знаменитостей в эфир передачи приходили самые простые люди, пишет News.ru.
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