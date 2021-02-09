Помолодела: россияне не узнали танцующую Королеву

В последнее время Королева часто экспериментирует с прической: сначала прямые волосы с челкой она сменила на афрокосички, а затем вновь отдала предпочтение привычным длинным локонам с прямым пробором. Вернувшись из отпуска, исполнительница первым делом отправилась в салон красоты.
В своем популярном блоге в "Инстаграм" звезда поделилась результатом всех процедур. Она изменилась до неузнаваемости, стала свежее. Благодаря стильной пышной укладке и естественному макияжу, она как будто даже помолодела. Стилист сделала Наталье челку и мягкие локоны. Певицу очень порадовал результат и она выложила новую "историю". На кадрах артистка весело танцует, рассматривая себя в зеркале.
Отметим, в Майами у Натальи есть собственная квартира, где живет ее мать Людмила Порывай. Роскошные апартаменты оформлены в светлых тонах, а с балкона открывается вид на небоскребы Майами. Заботливая мама накрыла традиционный стол по случаю приезда любимой дочки. На нем были и блины, и беляши, и многие другие блюда.
Однако на фигуре Натальи это никак не отразилось. По мнению многих, сейчас она находится в своей лучшей форме. Известно, что артистка сильно похудела за последние месяцы. Недавно она побывала в Танзании, где снялась в экзотическом проекте. Возможно, помимо громкого скандала с Тарзаном, на фигуре звезды сильно отразилась и жизнь в деревне.
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