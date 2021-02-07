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"Машина вся в кокаине": арендодатель в ужасе от "отдыха" Потапа и Насти Каменских

Анастасия Каменских. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Представители российского шоу-бизнеса тщательно планируют свой отпуск и часто обращаются к фирмам проката автомобилей. Так сделала и знаменитая музыкальная пара. Алексей и Настя арендовали автомобиль в Майами, чтобы с ветерком прокатиться по солнечному побережью. Однако поездка артистов обернулась громким разоблачением.
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Владелец крупного проката элитных автомобилей в одном из американских штатов уверяет, что давно работает со светской четой. Дело в том, что в его автопарке есть много заманчивых марок транспорта, которые с огромной скоростью разлетаются среди звезд.

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Несмотря на приличный опыт, на пути арендодателя встречаются неблагодарные клиенты. Так, директор компании сознался, что его шокировало отношение Потапа и Насти Каменских к машине. По словам владельца автопарка, музыканты проявили неуважение к чужому имуществу.

"Не могу сказать ничего хорошего о них. Машина обосрана, обоссана и в кокаине. Бросили авто в аэропорту, он просто смс мне отправил, а где мне его искать там? Я ему написал, что он дурак", – высказался мужчина.

Стоит отметить, что Потапенко и Каменских стали одними из первых, кто так сильно расстроил автолюбителя. Практика показывает, что большинство звезд отечественной эстрады не нарушают правила аренды. Среди постоянных клиентов этой компании Тимати, Нюша, Макс Барских, Ханна и Пашу.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Что касается Каменских и ее возлюбленного, то их история уже не кажется непредсказуемой. Артисты не скрывают, что всегда развлекаются на полную катушку. Пара признается, что их страсть продолжает кипеть. Музыканты стараются не отказывать себе в разнообразной интимной жизни: они занимаются любовью и в самолете, и в автобусе, и в гримерке на гастролях. Похоже, что теперь и в арендованных автомобилях.

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Автор: 7 февраля 2021, 15:14 Источник: Starhit ✓ Надежный источник

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