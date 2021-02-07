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Шоу-бизнес
Вскрылись подробности любовного треугольника Василия Ланового

Вскрылись подробности любовного треугольника Василия Ланового

Василий Лановой. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Несколько дней назад ярые поклонники советского кинематографа проводили в последний путь кумира. 1 февраля на Новодевичьем кладбище в Москве похоронили народного артиста Советского Союза Василия Ланового. После гибели стали всплывать подробности его личной жизни и тайные разговоры в стенах именитого театра.
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Известно, что артист играл блестящие роли не только в кино, но и в жизни. Василий Лановой умел быть разным: мужественным и страстным, искренним и нежным. Своей нетерпимостью к несправедливости и активной гражданской позицией он лишь вызывал всеобщее восхищение поклонников.

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Вспомните, его Павку Корчагина, Вронского из "Анны Карениной", Артура Грэй из "Алых парусов". Если бы не бушующая пандемия коронавируса, возможно, Василий Семенович в свои 87 лет порадовал публику выдающимися ролями. Несмотря на плотный график и постоянную работу в театре, мужчина успевал крутить романы с коллегами по цеху. Что уж греха таить, о любовном треугольнике Ланового знал даже Минкульт. По словам Николая Гриценко, у артиста был неофициальный титул "Лановой-половой".

Неудивительно, что, имея такую внешность, Василий Лановой не отказывал себе в любовных похождениях. Театральные биографы сбились со счета, пытаясь понять, сколько подруг было у звезды. Оказывается, что между первой дамой сердца Лидией из театральной студии ЗИЛа до матери его сыновей – Ирины Купченко бывали и другие неожиданные встречи.

В судьбе Василия Семеновича были и неудачные союзы. Трехлетний роман с коллегой по Театру Вахтангова Людмилой Максаковой стал настоящей проблемой для артиста. Звезды съезжались, планировали свадьбу, а потом у Ланового случилась параллельная страсть с другой коллегой по труппе Ириной Купченко.

"Та мгновенно забеременела. И Лановой, как честный человек, повел Ирину в загс. Скандал случился жуткий. Даже отменили спектакль, в котором играли Купченко и Максакова", – призналась артистка.

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Автор: 7 февраля 2021, 12:09 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Артисту необходима новизна ощушений и сменяемость партнёров.Как впрочем и всем.
Кушать всю жизнь пирожок с одной и той же начинкой утомительно.
Прохожий.
Ответить
Образно выражаясь, женщина не захочет, у мужчины не вскочет , а куда Василию деваться , если она хорошенькая прегоженькая , лицом бела да к тому же не глупа.
Гость
Ответить
Гость
Не успел Великий человек отойти в мир иной, как дни.ру начал вытаскивать грязное белья или дележа имущества. Неужели не нашлось ничего хорошего чтобы написать о человеке?
НЕТ!Т.К. при жизни был падший и лживый жидобблляяддуун!<цензура>,а не человек!
Гость
Ответить
Ну вот некрофилы проснулись!Поднимают член сдохнувшего жида и его жидомаксак бблляяддеей!Русиянцы любят трупаки!Один вова жидобланк на площади в жидозикурате,второй жид на кресте воняет во всех церквях и наконец мёртвые, жидовские, высушенные пятки целуйте христобляди и христопидоры!Аминь!
Гость
Ответить
Не успел Великий человек отойти в мир иной, как дни.ру начал вытаскивать грязное белья или дележа имущества. Неужели не нашлось ничего хорошего чтобы написать о человеке?
1

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