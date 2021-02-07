Вскрылись подробности любовного треугольника Василия Ланового

Несколько дней назад ярые поклонники советского кинематографа проводили в последний путь кумира. 1 февраля на Новодевичьем кладбище в Москве похоронили народного артиста Советского Союза Василия Ланового. После гибели стали всплывать подробности его личной жизни и тайные разговоры в стенах именитого театра.

Известно, что артист играл блестящие роли не только в кино, но и в жизни. Василий Лановой умел быть разным: мужественным и страстным, искренним и нежным. Своей нетерпимостью к несправедливости и активной гражданской позицией он лишь вызывал всеобщее восхищение поклонников.

Вспомните, его Павку Корчагина, Вронского из "Анны Карениной", Артура Грэй из "Алых парусов". Если бы не бушующая пандемия коронавируса, возможно, Василий Семенович в свои 87 лет порадовал публику выдающимися ролями. Несмотря на плотный график и постоянную работу в театре, мужчина успевал крутить романы с коллегами по цеху. Что уж греха таить, о любовном треугольнике Ланового знал даже Минкульт. По словам Николая Гриценко, у артиста был неофициальный титул "Лановой-половой".

Неудивительно, что, имея такую внешность, Василий Лановой не отказывал себе в любовных похождениях. Театральные биографы сбились со счета, пытаясь понять, сколько подруг было у звезды. Оказывается, что между первой дамой сердца Лидией из театральной студии ЗИЛа до матери его сыновей – Ирины Купченко бывали и другие неожиданные встречи.

В судьбе Василия Семеновича были и неудачные союзы. Трехлетний роман с коллегой по Театру Вахтангова Людмилой Максаковой стал настоящей проблемой для артиста. Звезды съезжались, планировали свадьбу, а потом у Ланового случилась параллельная страсть с другой коллегой по труппе Ириной Купченко.

"Та мгновенно забеременела. И Лановой, как честный человек, повел Ирину в загс. Скандал случился жуткий. Даже отменили спектакль, в котором играли Купченко и Максакова", – призналась артистка.

