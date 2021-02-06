"Сердце остановилось": смерть разрушила планы звезды шоу "Три аккорда"

Вертолетом санавиации пострадавшую отправили из города Назарова в Красноярск. Несколько дней назад Ярослав говорил, что жена находится в крайне тяжелом состоянии, и просил молиться за их семью.
"Ухудшений не было, – уверял он. – Каждый день для нас сейчас – это борьба за ее жизнь. В Красноярске мы с братом Наташи и ее родителями. Нашли временное жилье, как-то обустроились. Очень верим в чудо и неустанно просим у Бога ее исцеления".
У них было столько планов и надежд... Но утром 6 февраля Сумишевский сообщил, что его супруга скончалась после ДТП в одной из больниц Красноярска. "Наташеньки больше нет с нами. Ее сердце остановилось…" – написал он в "Инстаграме". Наталья Бородкина была второй женой Сумишевского и его концертным директором, часто сопровождала артиста на мероприятия.
На руках у убитого горя отца трехлетний сын Мирослав. Отец каждый день разговаривал с мальчиком по видеосвязи, пока его мама боролась за жизнь.
"Ярослав! Прими мои соболезнования! Сил тебе ! Я рядом всегда! Царствие Небесное новопреставленной рабе Божьей Натальи", – скорбит Руслан Алехно. "О Боже!!! Светлая память Наташеньке. Ярослав, держись!", – плачет Катя Лель.
Популярные темы форума
Дети не успевают по предмету.
Навального посадили
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Девочка 11 лет, подбирает вещи с помойки !!!
Вам понравился фильм о Юлии Началовой?
Люди со странностями.
Зачем его сажать Навального?
Ищу мужа
Давайте сыграем!
А что? В России ничего не происходит?