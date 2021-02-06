"Сердце остановилось": смерть разрушила планы звезды шоу "Три аккорда"

В конце января в Красноярском крае по дороге на концерт певец Ярослав Сумишевский с супругой Натальей Бородкиной попал в страшную автомобильную аварию. За рулем сидел организатор концерта – председатель регионального Союза десантников Александр Гуляков. Он погиб на месте в лобовом столкновении с бензовозом, Ярослав отделался сотрясением, а его жена получила серьезные травмы и впала в кому.

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