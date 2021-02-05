Цискаридзе о близких отношениях с Фрейндлих

Легендарный танцор любит проводить время с талантливыми коллегами. Оказалось, что он нередко ходит в гости и к Алисе Фрейндлих.



Артистка живет на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге, а ее дом – место встречи известных деятелей театра и кино. Николай признался, что к себе в гости практически никого не приглашает, но сам любит навещать друзей.

"Сам дома нечасто бываю. Чтобы собирались – это у Алисы Бруновны Фрейндлих в Питере на Рубинштейна. У нас небольшая компания. Либо у Вари, ее дочки, либо у нее. Всегда главное блюдо – это грибы, которые лично делает Алиса Бруновна. А я обожаю грибы. Она еще жарит для меня картошку", – трогательно рассказал Цискаридзе.

Напомним, на днях стало известно, что Алиса Бруновна поправилась и скоро ее выпишут. Звезда "Служебного романа" провела в больнице около двух месяцев.

А вот со многими коллегами из мира балета отношения у Николая Цискаридзе сложные. "Наверное, если бы я не понимал, если бы не принимал это, я бы не смог прекратить танцевать. Я так бы смешил публику и удивлял, как мои многие коллеги, цеплялся бы за это", – заявил он. "На это и был расчет всех тех людей, кто надо мной издевался, что они меня якобы удалят, а я буду ходить неприкаянный, обязательно потянусь к бутылке. Смешные люди", – рассуждал артист.