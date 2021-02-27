"Следует держаться подальше": Затравленный упреками о сыне Шепелев опустился до хамства

Дмитрий Шепелев столкнулся с ударной порцией критики в свой адрес. Взятый на абордаж журналист резко высказался в ответ на требования и обвинения россиян.

Телеведущий решил показать в инстаграм-канале видео, на котором предстал Платон, его маленький сын от покойной поп-дивы Жанны Фриске. Дмитрий Шепелев поведал поклонникам об экстремальном увлечении семилетнего мальчугана — скейтбординге. По словам звездного отца, ребенок занимается этим видом спорта с искренним удовольствием, несмотря на всевозможные трудности. "Он талантливый в спорте, бесстрашный и настойчивый мальчик", — объявил журналист. Однако пользователи Сети не ограничились восхищениями в адрес Платона. Нашлись хейтеры, которым очень не понравилось то, что Дмитрий Шепелев не показал лицо сына на камеру. В комментариях к публикации россияне едко высказались по отношению к знаменитому мужчине.

Ответы на острую критику телеведущий наполнил скрытой агрессией и даже перешел на личности. "От таких "любящих", как вы, я искренне считаю, что следует держаться подальше.", — отреагировал Дмитрий Шепелев на один из комментариев. Упреки о сыне настолько вывели журналиста из себя, что одной из своих подписчиц он порекомендовал сходить в цирк вместо того, чтобы пытаться увидеть лицо Платона.

Напомним, в 2021 году звездный мужчина станет отцом второй раз. Избранница Дмитрия Шепелева Екатерина Тулупова беременна. Экс-партнер Жанны Фриске безумно рад этому обстоятельству.

